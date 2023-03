Media: Za strzelaninę w szkole w Nashville odpowiedzialna osoba "trans"

28-latka zastrzeliła troje dziewięcioletnich dzieci i troje dorosłych w szkole w Nashville, w USA . Policja zabiła napastniczkę. Audrey Hale była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet. Policjanci przeszukali dom napastniczki. Jak twierdzą, ta przygotowała się do zamachu. W jej rzeczach funkcjonariusze znaleźli m.in. plan szkoły z zaznaczonymi wyjściami, a także napisany przez nią manifest, którego treści nie ujawniono. Napastniczka weszła do szkoły bocznym wejściem, około 10:13. Weszła na drugie piętro, gdzie strzeliła do trojga dziewięcioletnich uczniów. Zraniła także trzy dorosłe osoby. Wszystkie ofiary zmarły w szpitalu.

Po przybyciu do szkoły policjanci udali się w miejsce, gdzie było słychać strzały. 28-latka zmarła w wyniku wymiany ognia z policją około 10:27.

Okazuje się, że Hale identyfikowała się jako osoba trans. Twierdziła, że choć urodziła się w ciele kobiety, jest mężczyzną.

Seria dramatów

"Strzelec z Colorado Springs identyfikował się jako niebinarny. Strzelec z Denver identyfikował się jako trans. Strzelec z Aberdeen utożsamiał się jako trans. Strzelec z Nashville identyfikował się jako trans. Jedno jest pewne: współczesny ruch transseksualny radykalizuje swoich aktywistów, czyniąc ich terrorystami" – komentuje na Twitterze Benny Johnson z organizacji studenckiej "Truning Point USA". Ocenia, że przyczyną tych wszystkich tragedii mogły być problemy sprawców dotyczące ich tożsamości płciowej.

Prezenter stacji Fox News, Tucker Carlos, zarzuca, że w całej dyskusji wokół tragedii, akcentuje się jedynie zagrożenie, jakim jest łatwy dostęp do broni. Nie zwraca się za to uwagi na fakt, że zbrodni dokonała osoba "trans". – Cała rozmowa w telewizji dotyczy broni, której użyto, i może być ku temu powód –nie chcą rozmawiać o tym, kto to zrobił i dlaczego – stwierdził znany amerykański komentator.

