"Wydawał się identyfikować jako mężczyzna". "NYT" o problemie z płcią zamachowca

W poniedziałek 27 marca 28-latka Audrey Hale zastrzeliła troje dziewięcioletnich dzieci i troje dorosłych w szkole w Nashville, w USA. Policja zabiła napastniczkę. Hale była uzbrojona w dwa karabiny szturmowe i pistolet.

Opisując dramatyczne wydarzenia ze stolicy stanu Tennessee, "The New York Times" pochylił się jednak nie tylko nad losem ofiar i sytuacją w Nashville, ale także nad problemem... tożsamości płciowej sprawczyni zamachu.

"W poniedziałek doszło do zamieszania co do tożsamości płciowej napastnika w strzelaninie w Nashville" – ubolewa amerykański dziennik.

"Urzędnicy używali (zaimków - red.) »ona« i »jej« w odniesieniu do podejrzanego, który według postu w mediach społecznościowych i profilu na LinkedIn w ostatnich miesiącach wydawał się identyfikować jako mężczyzna" – czytamy we wpisie na koncie "NYT" (LinkedIn to międzynarodowy serwis społecznościowy, specjalizujący się w kontaktach zawodowo-biznesowych).

Informacje o tożsamości płciowej Hale podał jako pierwszy komendant lokalnej policji, John Drake. 28-latka twierdziła, że choć urodziła się w ciele kobiety, jest mężczyzną.

W wywiadzie dla NBC komendant stwierdził, że do strzelaniny mogło dojść w związku z "urazą", jaką sprawczyni żywiła "z powodu konieczności chodzenia do tej szkoły" w przeszłości.

Masakra w Nashville. Policja udostępniła drastyczne nagranie

We wtorek policja udostępniła nagranie akcji, która doprowadziła do zabicia sprawczyni masakry w szkole w Nashville.

Nagranie pochodzi z kamer, które mieli zamocowane na mundurze policjanci biorący udział w akcji. Wideo pokazuje działania funkcjonariuszy od momentu, gdy podjechali przed szkołę baptystów (Covenant School), w której zaatakowała 28-letnia sprawczyni.

Została ona zabita przez policję kilkoma strzałami. Ostrzegamy, że wideo jest niezwykle drastyczne.

