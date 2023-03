Finlandia zadała cios Rosji. Liczba szpiegów zmniejszyła się o połowę

– Rosyjska baza wywiadowcza (w Finlandii) skurczyła się w zeszłym roku mniej więcej o połowę – powiedział dyrektor fińskiego kontrwywiadu SUPO (Suojelupoliisi) Antti Pelttari. Według niego powodem redukcji jest wydalanie podejrzanych o szpiegostwo i odmowa wydawania wiz Rosjanom.

Według raportu SUPO, Rosja tradycyjnie prowadziła operacje wywiadowcze w Finlandii pod przykrywką dyplomatyczną. W 2022 r. Moskwa skupiła się na cyberszpiegostwie, aby zrekompensować brak tajnych danych wywiadowczych.

– Chociaż Rosja wciąż próbuje umieszczać oficerów wywiadu pod przykrywką dyplomatyczną, musi nadrabiać braki agentów, na przykład coraz częściej uciekając się do innych formatów tajnych operacji za granicą – powiedział Pelttari.

Finlandia odgradza się od Rosji

Długość fińskiej granicy z Rosją wynosi 1340 kilometrów. Po wojnie rozpętanej przez Moskwę na Ukrainie Helsinki wszelkimi sposobami starają się odgrodzić od sąsiada. W lutym Finlandia rozpoczęła budowę testowej części ogrodzenia na granicy z Rosją. Powstanie tam również droga dla patroli granicznych, a w najważniejszych miejscach zostanie zainstalowane oświetlenie i nagłośnienie. Kraj planuje też budowę dodatkowych fortyfikacji na granicy z Rosją.

W ostatnich latach fińska armia zbudowała jedną z najsilniejszych artylerii w Europie i zaopatrzyła się w pociski manewrujące o zasięgu do 370 km. Na obronę wydaje 2 proc. swojego PKB, czyli więcej niż wiele krajów NATO.

Naród liczący 5,5 mln ludzi może wystawić do walki 280 tys. zawodowych żołnierzy, z 870 tys. wyszkolonych rezerwistów. Finlandia nie zniosła poboru do wojska dla mężczyzn, jak zrobiło to wiele innych zachodnich państw po zakończeniu zimnej wojny.

Turcja blokuje rozszerzenie NATO

W ubiegłym roku Finlandia (razem ze Szwecją) złożyła wniosek o członkostwo w NATO. Wszyscy w Sojuszu zgodzili się już na przyjęcie nowego członka – jedynym krajem, który wciąż tego nie zrobił, jest Turcja.

Jednak prezydent Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Ankara jest gotowa zaakceptować wejście Finlandii do NATO. Wyraził nadzieję, że parlament zatwierdzi jej kandydaturę przed majowymi wyborami w Turcji. – Jestem pewien, że Finlandia w szeregach NATO wniesie znaczący wkład w globalne bezpieczeństwo i stabilność – stwierdził.

