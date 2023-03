"Pierwszy przypadek w historii USA". Ława przysięgłych podjęła decyzję ws. Trumpa

Wielka ława przysięgłych sądu na Manhattanie postawiła w stan oskarżenia byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Po raz pierwszy w historii kraju obecny lub były prezydent został oskarżony o przestępstwo.

Według CNN, akt oskarżenia zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. W materiale stacji podkreślono, że prokuratura okręgowa na Manhattanie prowadziła postępowanie przeciwko Trumpowi w związku z jego działaniami przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Ówczesny kandydat Republikanów miał zapłacić aktorce filmów pornograficznych Stromy Daniels za milczenie i ukrywanie faktów dotyczących ich intymnych kontaktów.

Oczekuje się, że biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie, Alvina Bragga, skontaktuje się z prawnikami Trumpa w celu omówienia skierowania aktu oskarżenia do sądu.

"Ta decyzja z pewnością wstrząśnie całym krajem i amerykańskim systemem politycznym, w którym żaden z jego byłych przywódców nigdy nie miał zarzutów karnych, nawet podczas reelekcji na prezydenta” – czytamy w materiale CNN.

Donald Trump odniósł się już do decyzji ławy przysięgłych.

"To jest polityczne prześladowanie i ingerencja wyborcza na najwyższym poziomie w historii. Demokraci kłamali, oszukiwali i kradli w swojej obsesji by 'dorwać Trumpa', ale teraz zrobili coś nie do pomyślenia - postawili zarzuty kompletnie niewinnej osobie w rażącym akcie ingerencji wyborczej" – stwierdził w wydanym oświadczeniu.

Sprawa Trumpa

W styczniu 2023 roku sąd w Nowym Jorku ukarał firmy Donalda Trumpa grzywną za oszustwa podatkowe. Wysokość grzywny wyniosła 1,6 mln dolarów, co jest maksymalną karą za podobne przestępstwo.

18 marca Trump ogłosił, że prokurator okręgowy Manhattanu wkrótce postawi go w stan oskarżenia i aresztuje. Z tego powodu wezwał ludzi do protestu.

Dwa dni później CNN poinformowało, że Trump może zostać oskarżony o ściąganie haraczy i działalność wywrotową podczas wyborów prezydenckich w USA w 2022 roku. Zaznacza się, że zarzuty w tej sprawie mogą zostać postawione byłemu prezydentowi USA w najbliższych miesiącach.

