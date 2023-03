Turcja zgodziła się na przystąpienie Finlandii do NATO

Jak donosi Reuters, w czwartek 30 marca 2023 r. 276 tureckich parlamentarzystów głosowało za odpowiednią ustawą zezwalającą Finlandii na przystąpienie do NATO.

Prezydent Turcji Recep Erdogan po spotkaniu z prezydentem Finlandii Sauli Niinisto w Ankarze w ubiegłym tygodniu dał długo oczekiwaną zgodę na przyjęcie Finlandii do NATO, ale na razie bez Szwecji. Tym samym Turcja stała się ostatnim krajem, który ratyfikował przystąpienie tego państwa do NATO, po tym jak kilka dni temu podobną decyzję podjęły Węgry.

Finlandia to dziś jedyne nie należące do NATO państwo Unii Europejskiej, które graniczy z Rosją (granica ma długość 1300 km). Około 100 tys. Finów zginęło podczas dwóch wojen, które Finlandia toczyła ze Związkiem Radzieckim w XX wieku, tracąc jedną dziesiątą swojego terytorium.

W ostatnich latach fińska armia zbudowała jedną z najsilniejszych artylerii w Europie i zaopatrzyła się w pociski manewrujące o zasięgu do 370 km. Na obronę wydaje 2 proc. swojego PKB, czyli więcej niż wiele krajów NATO

Rozszerzenie NATO

Wiosną 2022 r. Finlandia i Szwecja ogłosiły chęć przystąpienia do NATO, po tym jak Rosja zaatakowała Ukrainę. Kraje oficjalnie złożyły wniosek o członkostwo 18 maja.

Początkowo Turcja sprzeciwiła się ratyfikacji protokołów o przystąpieniu tych krajów do sojuszu. Ankara zażądała od Finlandii i Szwecji pisemnych gwarancji dotyczących "zaprzestania wspierania terrorystów”.

Wcześniej fiński minister obrony powiedział, że chociaż jego kraj i Szwecja planują wspólne przystąpienie do Sojuszu, to jeśli Turcja zablokuje wejście Szwecji do NATO, Finlandia zrobi to sama.

Premier Viktor Orban powiedział pod koniec lutego, że "powinniśmy się dziesięć tysięcy razy zastanowić nad dalszym rozszerzeniem NATO na wschód, żeby nie wciągnąć Węgier do wojny". Zastrzegł, że nie dotyczy to kwestii akcesji Szwecji i Finlandii do Sojuszu.

Czytaj też:

Finlandia zadała cios Rosji. Liczba szpiegów zmniejszyła się o połowęCzytaj też:

Putin odwiedzi Turcję? Sprzeczne sygnały z Moskwy i Ankary