Niepokojące wieści z Białorusi. Nagła decyzja Łukaszenki dotycząca armii

Na polecenie Aleksandra Łukaszenki na Białorusi rozpoczęła się inspekcja gotowości bojowej Sił Zbrojnych kraju. Taką informację przekazała służba prasowa białoruskiego Ministerstwa Obrony.

"Działania mają charakter kompleksowy i pozwolą na określenie zdolności dowódców do kierowania podległymi jednostkami wojskowymi i pododdziałami w momencie ich doprowadzenia do wyższego stopnia gotowości bojowej, a także gotowości jednostek wojskowych do wykonywania zadań określonych w ustalonych warunkach” – poinformowało Ministerstwo Obrony Republiki Białorusi.

Podczas tej kontroli planowane jest przemieszczanie sprzętu wojskowego, a ruch transportu cywilnego po drogach publicznych i terenach strefy zmilitaryzowanej może zostać czasowo ograniczony.

Orędzie Łukaszenki

31 marca Aleksander Łukaszenko wygłosił orędzie do Białorusinów i białoruskiego Zgromadzenia Narodowego. Stwierdził, że decyzja Władimira Putina w sprawie rozmieszczenia strategicznej broni jądrowej w kraju jest słuszna. Białoruski polityk zapewnił także, że pogłoski o ubezwłasnowolnieniu jego kraju przez prezydenta Rosji są niepoważne.

– Otrzymuję sygnały, że poddaliśmy się Putinowi. Nikt nikomu nie poddał się. Mamy komu podlegać – powiedział Łukaszenka. Zaznaczył przy tym, że Białoruś dobrowolnie udostępniła poligony dla armii rosyjskiej: „Nie ma co się chwalić, że Rosja coś tu zdobyła”.

Białoruski polityk przyznał też, że pozwolił Putinowi na przeprowadzanie od jesieni 2022 roku masowych rotacji wojsk rosyjskich na terytorium Białorusi.

Należy zauważyć, że terytorium Białorusi stało się zasadniczo przyczółkiem dla armii Putina. A na początku wojny na pełną skalę Rosjanie przeprowadzili lądową inwazję na Ukrainę z terytorium Republiki Białorusi.

