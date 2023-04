Nuncjusz na Ukrainie: W ubiegłym roku papież miał być w Mariupolu

Spotykając się online z uczestnikami włoskiej karawany pokoju StopTheWarNow, który przywiozła na Ukrainę pomoc humanitarną, papieski dyplomata wskazał, że akcja ta jest też próbą poruszenia sumień. – A to jest bardzo ważne, bo widzimy, jak gdzie indziej mówi się o wojnie na Ukrainie, że jest opisywana jak mecz piłki nożnej – ubolewał abp Kulbokas. Dodał, że „ta wojna jest tak trudna do rozstrzygnięcia, że tylko cud może nam pomóc”.

Pytany przez uczestników Karawany Pokoju o ewentualną wizytę papieża Franciszka na Ukrainie, przyznał, że mogło do niej dojść już w ubiegłym roku, gdy na różnych szczeblach dyskutowano o możliwości ewakuacji cywilów i żołnierzy z Mariupola do innego kraju. – Przygotowując ten plan, zapytaliśmy Ojca Świętego, czy nie mógłby być obecny w Mariupolu jako moralny gwarant i papież powiedział «tak». Już w maju mieliśmy zgodę Ojca Świętego. Tylko, że później ten plan nie zadziałał – powiedział abp Kulbokas.

Papież na Ukrainie?

O planach odwiedzenia Ukrainy przez papieża Franciszka mówi się od dawna. Ojciec święty stawia jednak warunek - podróż do stolicy Ukrainy musi wiązać się także z odwiedzeniem Moskwy.

– Jestem gotów pojechać do Kijowa. Chcę pojechać do Kijowa. Ale pod warunkiem, że pojadę też do Moskwy. Udam się do obydwu miejsc albo w żadne – oznajmił i dodał, iż dla niego podróż do stolicy Rosji "nie jest niemożliwa". Zauważył przy tym, że mówienie o Putinie jako o człowieku "kulturalnym" – co ostatnio czynił – nie oznacza moralnej oceny tej osoby.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że każdy papież stanął przed problemem wojny. – W swoim czasie Jan Paweł II mówił bardzo jasne i bardzo trudne rzeczy, ale dzisiaj widać, że wojna jest już globalna – stwierdził Franciszek.

