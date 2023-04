Nieoficjalnie: Ponad 2,5 mld dolarów wsparcia dla Ukrainy. USA przekaże broń i sprzęt

Amerykanie przekażą Ukrainie amunicję i sprzęt wojskowy o wartości 500 mln dolarów. Za dwa miliardy dolarów kupią też radary, broń i więcej amunicji, która w przyszłości trafi do ukraińskich żołnierzy.

Pomoc długo- i krótkoterminowa

Jak informują amerykańscy urzędnicy, amunicja, granatniki i pojazdy zostaną zabrane z amerykańskich zapasów wojskowych, aby mogły szybko znaleźć się w strefie działań wojennych. Natomiast długoterminowa pomoc w wysokości 2,1 miliarda dolarów zostanie przeznaczona na zakup rakiet do Narodowego Zaawansowanego Systemu Rakiet Ziemia-Powietrze (NASAMS). –Pieniądze będą wydane także na radar i inną broń – poinformował agencję Associated Press urzędnik, który chciał pozostać anonimowy.

Amerykanie oficjalnie ogłoszą wsparcie prawdopodobnie we wtorek. Obecnie Rosja bombarduje Ukrainę rakietami dalekiego zasięgu, a zaciekła bitwa o Bachmut przeciąga się. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział dziennikarzom Associated Press, że jeśli jego kraj nie wygra tej walki, Rosja może zacząć budować międzynarodowe poparcie dla umowy, która może wymagać od Ukrainy pójścia na niedopuszczalne kompromisy.

Najnowsze wsparcie Stanów Zjednoczonych, z mieszanką pomocy krótkoterminowej i długoterminowej, obejmuje szeroką gamę amunicji z zapasów Pentagonu. To 23 miliony sztuk amunicji do broni strzeleckiej i 200 tys. granatów, a także fundusze na bardziej zaawansowaną technologicznie broń, w tym przeciwlotnicze systemy rakietowe, radar nadzoru powietrznego oraz terminale i usługi łączności satelitarnej.

Ponad 35 mld dolarów wsparcia

Łączna kwota amerykańskiej pomocy Ukrainie wynosi ponad 35 miliardów dolarów od początku inwazji Rosji w lutym 2022 r. Przedstawiciele Pentagonu w zeszłym tygodniu powiedzieli, że Stany Zjednoczone są gotowe wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powtórzył to zdanie w poniedziałek, gdy ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich sojuszu przygotowywali się do spotkania w Brukseli. Stoltenberg powiedział, że we wtorek ministrowie "przedyskutują, w jaki sposób NATO może zwiększyć wsparcie, w tym poprzez dalsze wzmacnianie sił zbrojnych Ukrainy".

