Białoruskie media: Andżelika Borys zwolniona z domowego aresztu

Dziennikarze niezależnego białoruskiego portalu internetowego Nasza Niwa poinformowali, że Andżelika Borys razem z matką zostały wezwane do Mińska. Tam Borys dostała dokument poświadczający umorzenie prowadzonego wobec niej śledztwa. Jako powód umorzenia wskazano "brak znamion przestępstwa". Władze obiecały oddać jej rzeczy skonfiskowane w czasie zatrzymania.

Wolność po dwóch latach aresztu

Andżelika Borys została skazana na "15 dni aresztu" w marcu 2021 roku. W białoruskim więzieniu przebywała ponad rok. Powodem zatrzymania przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi było zorganizowanie przez nią imprezy kulturalnej Grodzieńskie Kaziuki, którą białoruskie władze uznały za "nielegalną".

Postawiono jej zarzuty z art. 130. pkt 3 białoruskiego kodeksu karnego. Według prokuratury Borys miała działać na rzecz "rehabilitacji nazizmu". Zarzucono jej działania mające na celu podżeganie do nienawiści narodowej i religijnej oraz siania niezgody na gruncie przynależności narodowej, religijnej i językowej. Na Białorusi grozi za to kara więzienia od 5 do 12 lat.

W 2022 roku białoruskie władze postanowiły zmienić środek zapobiegawczy zastosowany wobec Borys. Z zakładu karnego liderkę Związku Polaków na Białorusi przeniesiono do wsi Hrabiani, gdzie w mieszkaniu swojej matki odbywała areszt domowy.

Poczobut skazany na 8 lat więzienia

W 2021 roku białoruskie władze aresztowały także dziennikarza Andrzeja Poczobuta, również za rzekomą "rehabilitację nazizmu". Polscy dyplomaci starali się wydostać działaczy Związku Polaków na Białorusi z cel, ale przedstawiciele reżimu Łukaszenki żądali, by w zamian za zwolnienie z aresztu osadzeni wyjechali z kraju.

Rok po zatrzymaniu Borys i Poczobuta Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało specjalne oświadczenie, w którym zaapelowało do władz w Mińsku o bezwarunkowe uwolnienie Polaków oraz wszystkich przetrzymywanych w areszcie białoruskich więźniów politycznych.

"Andżelika Borys i Andrzej Poczobut oraz ponad tysiąc innych więźniów politycznych symbolizują lekceważenie przez Białoruś międzynarodowych zobowiązań związanych z przestrzeganiem praw człowieka. Dyskryminując mniejszości narodowe, władze Mińska sprzeciwiają się idei tradycyjnej białoruskiej wielokulturowości" – napisano w komunikacie MSZ.

W lutym 2023 roku białoruski sąd skazał Poczobuta na osiem lat więzienia w zakładzie o zaostrzonym rygorze.

