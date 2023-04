Media: Ukraina otrzyma od USA eksperymentalną broń

USA wysyłają eksperymentalną broń przeciw dronom na Ukrainę – podaje serwis Defense One. Sprzęt ma zostać wysłany przez rządowy koncern SAIC.

Jak relacjonuje Defense One, według przedstawicieli SAIC pociski antydronowe to część programu, który ma pomóc Kijowowi walczyć z irańskimi bezzałogowymi statkami powietrznymi. To własnie wysyłane przez Rosję drony są odpowiedzialne za poważne zniszczenia infrastruktury energetycznej na Ukrainie.

Nowa bron to element kolejne transzy pomocy wojskowej, ogłoszonej we wtorek.

Stany Zjednoczone aktywnie pracują nad przygotowaniem ukraińskiej kontrofensywy. Waszyngton dostarcza Ukrainie m.in. pojazdy opancerzone.

Kolejne transze pomocy USA dla Kijowa

W poniedziałek 20 marca 2023 roku sekretarz stanu USA Anthony Blinken poinformował o przyznaniu Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej. Chodzi o dostarczenie broni o wartości 350 mln dolarów.

"Dzisiaj, zgodnie z delegacją uprawnień podpisaną przez prezydenta Bidena, zezwalam na przekazanie Ukrainie amerykańskiej broni i sprzętu o wartości 350 milionów dolarów” – głosi oświadczenie Blinkena, które opublikował na Twitterze dziennikarz Joseph Habush.

Nowy pakiet amerykańskiej pomocy obejmie w szczególności amunicję do sytemu HIMARS, haubic i bojowych wozów piechoty Bradley, pociski HARM, broń przeciwpancerną oraz łodzie rzeczne.

„Witamy ponad 50 krajów, które zjednoczyły się, by wesprzeć Ukrainę w obronie jej suwerenności i integralności terytorialnej. Tylko Rosja może dziś zakończyć wojnę. Dopóki tego nie zrobi, będziemy wspierać Ukrainę tak długo, jak to będzie konieczne” – dodał Blinken w wydanym komunikacie.

Jednocześnie, jak zauważyła korespondentka Voice of America Karla Babb, przedstawiciele Departamentu Obrony zaznaczyli, że nowy pakiet pomocy nie obejmuje pocisków ATACMS ani myśliwców F-16.

