Finlandia kupi Procę Dawida od Izraela. Nikt w NATO tego nie ma

Minister obrony Finlandii Antti Kaikkonen powiedział, że Proca Dawida zapewni siłom zbrojnym kraju nowe możliwości przechwytywania celów na dużych wysokościach. – Jednocześnie kontynuujemy ambitny i długoterminowy rozwój zdolności obronnych Finlandii w nowym środowisku bezpieczeństwa – dodał.

To pierwsza zagraniczna sprzedaż tego systemu. Umowa zawiera również opcję drugiego zakupu o wartości 235 mln dolarów – podaje "The Times of Israel". I podkreśla, że o izraelskie systemy obrony nieba od dawna zabiega walcząca z Rosją Ukraina, ale Tel Awiw konsekwentnie odmawia Kijowowi dostaw uzbrojenia.

Kontrakt na zakup Procy Dawida będzie zawierał oddzielną część między ministerstwami obrony Izraela i Finlandii, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw systemu. Ponieważ został on opracowany we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, jego sprzedaż będzie wymagać zgody amerykańskiego rządu.

Proca Dawida – co to takiego?

System produkowany przez izraelski koncern Rafael oraz amerykański Raytheon jest zdolny do przechwytywania rakiet i pocisków w zasięgu 40-300 kilometrów.

Proca Dawida działa w Izraelu od 2017 r. i stanowi środkowy poziom izraelskich wielowarstwowych zdolności obrony przeciwrakietowej, które obejmują również Żelazną Kopułę (system krótkiego zasięgu) oraz najwyższy poziom – Strzała 2 i Strzała 3 – czyli systemy, które mają zwalczać pociski balistyczne dalekiego zasięgu.

Finlandia 31. członkiem NATO

"The Times of Israel" zwraca uwagę, że ogłoszenie przez Finlandię zakupu izraelskiego systemu, nastąpiło dzień po oficjalnym przyjęciu Helsinek do NATO. "Członkostwo tego kraju nordyckiego podwaja granicę Rosji z największym na świecie sojuszem bezpieczeństwa" – czytamy.

Granica Finlandii z Rosją liczy ponad 1300 km. To więcej niż długość całej granicy Rosji z razem wziętymi: Polską, Litwą, Łotwą, Estonią i Norwegią. To więcej niż cała wschodnia granica Polski.

Finlandia przyjęła neutralność po II wojnie światowej, ale jej przywódcy zasygnalizowali chęć przystąpienia do NATO po tym, jak inwazja na Ukrainę wywołała strach u sąsiadów Rosji.

W kolejce do NATO jest także Szwecja, która czeka na zgodę Turcji i Węgier.

Rzecznik Kremla: Jest różnica między Finlandią a Ukrainą