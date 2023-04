NATO odpowiada Putinowi. Obrona powietrzna Słowacji w stanie pełnej gotowości

Poinformowało o tym w oświadczeniu Dowództwo Sił Powietrznych NATO. W marcu Włochy przekazały i rozmieściły systemy rakietowe na Słowacji, włączając je do architektury wojskowej Sojuszu. Teraz bronią wschodniej flanki NATO.

System rakiet ziemia-powietrze SAMP/T, znany również jako Mamba, służy do obrony przed samolotami, pociskami manewrującymi i taktycznymi pociskami balistycznymi. Składa się z modułu radarowego do wykrywania i śledzenia celów, wyrzutni (jedna bateria ma od jednego do sześciu pocisków), pojazdów wsparcia przeładunkowego, wytwarzania energii i konserwacji.

Pociski wystrzeliwane przez Mambę mogą mieć zasięg od 3 do 100 km dla celów lotniczych i do 35 km dla pocisków balistycznych. Są również w stanie razić cele na wysokości 25 km.

Putin: Rosja rozmieści broń jądrową na Białorusi

Pod koniec marca prezydent Rosji Władimir Putin podjął decyzję o rozmieszczeniu taktycznej broni jądrowej na Białorusi. Zapowiedział budowę w sąsiednim kraju specjalnych magazynów do jej przechowywania, a także przystosowanie dziesięciu samolotów Sił Powietrznych Białorusi do przenoszenia rakiet Iskander.

Według ekspertów Moskwa ma około 2 tys. ładunków z taktyczną bronią jądrową, która może zostać dostarczona drogą powietrzną, morską lub lądową i użyta na polu bitwy.

Część analityków wojskowych uważa, że istnieje poważne niebezpieczeństwo użycia broni atomowej przez Putina w momencie, w którym definitywnie zacznie przegrywać wojnę lub kiedy Ukraina będzie bliska odbicia Krymu.

UE grozi Białorusi nowymi sankcjami, Chiny dystansują się od Rosji

W odpowiedzi na atomowe działania rosyjsko-białoruskie Unia Europejska zagroziła Rosji nowymi sankcjami. – Rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi mogłoby doprowadzić do nieodpowiedzialnej eskalacji i być postrzegane jako zagrożenie dla bezpieczeństwa europejskiego. Białoruś wciąż może to powstrzymać, to jest jej wybór – powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

Od Rosji i Białorusi zdystansowały się Chiny. Chiński ambasador Geng Shuang, przemawiając na briefingu Rady Bezpieczeństwa ONZ, wezwał państwa posiadające broń jądrową, aby nie rozmieszczały jej w innych krajach.

