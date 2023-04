Zamach w Izraelu. MSZ apeluje do Polaków

W piątek wieczorem doszło do zamachu w Tel Awiwie, drugim co do wielkości mieście Izraela. W związku z atakiem MSZ w Warszawie zwróciło się do Polaków przebywających w Izraelu.

Jedna ofiara śmiertelna, są ranni

Według relacji mediów sprawca – 45-letni Kafr Qassem, Izraelczyk pochodzenia arabskiego – najpierw wjechał w tłum ludzi idących promenadą w Tel Awiwie. Mężczyzna miał też strzelać do ludzi przebywających w znajdującym się przy nabrzeżu parku Charlesa Clore'a.

Następnie rozpędzony samochód którym jechał sprawca dachował. Wówczas do pojazdu zbliżyli się funkcjonariusze policji, którzy zastrzelili zamachowca. 45-latek miał próbować wyciągnąć broń, co sprowokowało policję do użycia siły.

W wyniku ataku zmarła dotychczas jedna osoba. Kolejne siedem osób trafiło do szpitala – w sobotę rano placówka poinformowała, że życie tych osób nie jest zagrożone i są w dobrym stanie.

Media podają, że ofiara śmiertelna to 35-letni Alessandro Parini, 35-letni prawnik z Rzymu. W reakcji na wydarzenia z Tel Awiwu włoskie władzy potępiły atak i zapewniły, że Rzym współpracuje z Izraelem w tej sprawie.

Apel polskiego MSZ

"W związku z dzisiejszymi zamachami terrorystycznymi na Zachodnim Brzegu oraz w Tel Awiwe, a także ryzykiem wystąpienia kolejnych aktów przemocy Ambasada RP w Tel Awiwie i Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah apelują do polskich obywateli o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie ryzyka" – podano w komunikacie resortu w piątek wieczorem.

"W szczególności należy unikać przebywania w miejscach, które mogą być celem ataku, np. obiekty kultu religijnego, atrakcje turystyczne, bazary itp. Stanowczo należy unikać wszelkich zbiegowisk, demonstracji i sytuacji konfliktowych. W przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia należy bezwzględnie stosować się do poleceń władz" – wskazuje dalej MSZ.

Jak zapewniono w komunikacie, Ambasada RP w Tel Awiwie i Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah na bieżąco monitorują rozwój sytuacji oraz pozostają w bieżącym kontakcie z miejscowym władzami, ambasadami państw członkowskich UE oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w celu pozyskania i wymiany rzetelnych informacji.

Ministerstwo apeluje również o rozważenie przełożenia podróży do Izraela i Palestyny do czasu uspokojenia się sytuacji.

