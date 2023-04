"Rozpoczynamy nową tradycję dla Ukrainy". Zełenski uczcił muzułmańskie święto

Zełenski uczestniczył w uroczystej kolacji na zakończenie kolejnego dnia islamskiego miesiąca postu ramadanu na terenie Krymskotatarskiego Ośrodka Kulturalnego Birlik w obwodzie kijowskim.

Oprócz głowy państwa na spotkanie przybyli żołnierze-muzułmanie, walczący w Siłach Zbrojnych Ukrainy, przywódcy Medżlisu (zgromadzenia) Tatarów Krymskich, przedstawiciele duchowych liderów islamskich, Azerowie, Tatarzy Nadwołżańscy i Ukraińcy, którzy przyjęli islam. Byli wśród nich kapelani wojskowi, lekarze i służba paramedyczna, wolontariusze i inni.

Zełenski: Ukraina ceni każdego człowieka i każdą wspólnotę

– Dziś rozpoczynamy nową tradycję dla Ukrainy - iftar, i to na szczeblu oficjalnym, razem z naszymi żołnierzami, z naszymi bohaterami, z obecnymi tu żołnierzami-muzułmanami, z Medżlisem narodu krymskotatarskiego i przedstawicielami całej wspólnoty muzułmańskiej Ukrainy. I w ten sposób wszyscy stwierdzamy, iż Ukraina ceni każdego człowieka i każdą wspólnotę. Różnorodność, umocniona szacunkiem, jest częścią charakteru niepodległej Ukrainy. I niech ten charakter zawsze się umacnia i ukierunkowuje naród ku dobrym sprawom" – powiedział, otwierając uroczystą wieczerzę prezydent.

Wyraził wdzięczność miejscowym muzułmanom i tym wszystkim ze światowej społeczności islamskiej, którzy "tak samo jak my pragnie pokoju i ochrony przed złem". Podkreślił, że jego kraj zawsze będzie pamiętał o bohaterstwie tych, którzy walczą o to, aby na wszystkich ziemiach ukraińskich panowały wolność i bezpieczeństwo. Przypomniał przy tym, że to właśnie od okupacji ukraińskiego Krymu i represji wobec mieszkających tam muzułmanów Rosja rozpoczęła swą próbę zniewolenia Ukrainy i innych narodów cywilizowanej Europy.

– Niestety na Krymie, pod trójkolorowym sztandarem rosyjskim, panują dzisiaj zło, poniżanie, represje, morderstwa, wojna (...). Ale właśnie tam, gdzie rozpoczęło się zło, czeka nas zwycięstwo nad tym złem. Nie ma alternatywy dla deokupacji Krymu, i to nie tylko dla Ukrainy, ale też dla całego świata" – oświadczył Zełenski. Dodał, że szanując integralność terytorialną wszystkich państw świata, Ukraina oczekuje też poszanowania swojej integralności od Polesia do Morza Czarnego i Azowskiego, "każdy bowiem nasz człowiek zasługuje na życie w wolności".

"Wrócimy na Krym, a wówczas na świat wróci spokój"

– O to właśnie walczymy i o to modlą się nasi ludzie. Powrócimy na Krym, a wówczas na świat wróci spokój, bo agresor przegra. Każde inne rozwiązanie może jedynie rozpalić żądzę Rosji do walki. Niech agresor odczuje na sobie, że nikomu nie wolno łamać życia narodów i okradać ich, nikt nie ma prawa szerzyć na świecie zła i zniszczeń – tłumaczył dalej prezydent.

Przekonywał, iż zwycięstwo Ukrainy "i każdego z nas będzie oznaczać zwycięstwo życia nas wszystkich, wszystkich Ukraińców absolutnie wszystkich wyznań i różnego pochodzenia, ale mających jedno marzenie i jedną wiarę: w dobro".

– Niech święty ramadan, oprócz smutku i bólu wojny, będzie dla was światłem! Niech iftar będzie pociechą dla każdego na świecie, we wspólnocie muzułmańskiej, gdziekolwiek jesteście teraz. Wielka społeczność muzułmańska, każdy naród, każde państwo zawsze mogą polegać na Ukrainę, bo mamy w sobie szacunek i solidarność – zakończył Zełenski.

twitter

Odznaczenia dla żołnierzy i modlitwa

Prezydent wręczył wojskowym ukraińskim nagrody państwowe: "Za męstwo" III stopnia i "Za zasługi" III stopnia oraz medale "Za służbę wojskową Ukrainie" i "Obrońcy Ojczyzny". Wojskowi ze swej strony podarowali głowie państwa naszywki mundurowe i książkę. Uczestnicy spotkania uczcili chwilą ciszy pamięć żołnierzy, którzy oddali życie w obronie państwa ukraińskiego i jego obywateli.

Przewodniczący Duchowego Zarządu Muzułmanów Krymu Ajder Rustemow odmówił modlitwę iftarową, symbolizującą zakończenie postu tego dnia.

W ramach spotkania przygotowano wystawę fotograficzną na temat wydarzeń na Krymie, ujawniającą łamanie praw człowieka na półwyspie, polityczne prześladowania Tatarów Krymskich i ich rodzin oraz przedstawiającą wojskowych-muzułmanów, walczących obecnie na froncie.

Czytaj też:

Wielkie ruchy wojsk Rosji na Krymie. Zdjęcia satelitarne pokazują skalęCzytaj też:

Odbicie Krymu. Blinken wskazał, co powinien zrobić Zełenski