Biden zapowiedział, że wystartuje w najbliższych wyborach

Zarówno Joe Biden, jak i wiceprezydent Kamala Harris wskazali, że będą kandydować razem, a doradcy Białego Domu podejmą ostateczne decyzje w sprawie rozpoczęcia kampanii reelekcyjnej – donosi NBC.

– Część decyzyjna dobiegła końca, ale nie podoba mu się presja, by musiał już ogłosić swoją decyzję – przekazało NBC jedno ze źródeł. Dotychczas amerykańskie media zwracały uwagę na liczne wskazówki, które miały świadczyć o tym, że prezydent będzie walczył o drugą kadencję.

Lekarz przebadał Bidena. Oto wnioski

W lutym prezydent USA przeszedł pierwsze kompleksowe badanie od półtora roku. Wnioski z badania opublikował Biały Dom. Wyniki Joe Bidena są poddawane dodatkowej analizie, zgodnie z powszechnym oczekiwaniem, że demokrata ogłosi kandydaturę do reelekcji w nadchodzących tygodniach lub miesiącach. Już jako najstarsza osoba obejmująca prezydenturę, Biden miałby 86 lat pod koniec drugiej kadencji.

Niepokojący szczegół

Jedna, mała zmiana została usunięta z klatki piersiowej prezydenta podczas badania i zostanie wysłana do biopsji – przekazał lekarz Bidena, Kevin O'Connor. Zaznaczył, że poza tym uzyskane wyniki w większości są podobne do wyników jego ostatniej kontroli medycznej z listopada 2021 r.

O'Connor zauważył, że chód Joe Bidena pozostaje sztywny, ale nie pogorszył się od 2021 r. Lekarz przypisuje ową sztywność artretyzmowi kręgosłupa, wcześniej złamanej stopie i łagodnej neuropatii w stopach, na którą cierpi prezydent USA. Badanie wykazało "łagodną neuropatię obwodową". Lekarz powiedział, że nie stwierdzono u polityka żadnych trudności motorycznych.

Szczegółowe badania

Biden przeszedł także "niezwykle szczegółowe" badanie neurologiczne, które nie wykazało żadnych nieprawidłowości takich jak udar, stwardnienie rozsiane lub choroba Parkinsona. Joe Biden, który przeszedł w lipcu COVID-19, a następnie ponowne zakażenie, nie doświadcza skutków tzw. "długiego COVID-19.

Prezydent Biden waży 178 funtów (ok. 80 kg), a jego ciśnienie to 128/76. Biden doświadcza sporadycznych ataków refluksu żołądkowo-przełykowego, co powoduje, że często odchrząkuje. To także może przyczynić się do okazjonalnego kaszlu i przekrwienia zatok. Objawy zwykle nasilają się wkrótce po posiłku – podkreślono w raporcie lekarza Białego Domu. Prezydent USA przyjmuje leki, aby zwalczyć refluks.

