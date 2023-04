Daniłow straszy wojną z "rosyjską IV Rzeszą"

"O formule zwycięstwa Ukrainy i demokracji można dyskutować, ale formuła porażki jest znana. Historia uczy: żadnej pełnej i bezwarunkowej kapitulacji agresora. Pozostawcie III Rzeszę w granicach do 1941 roku z anektowanymi i okupowanymi terytoriami Austrii, Czechosłowacji, Polski, Francji. Zaproście Hitlera do ONZ na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa. Legitymizujcie faszystowskie władze i przywróćcie business as usual z dostawcami Wehrmachtu" – napisał na Facebooku Daniłow.

Daniłow pisze o rosyjskiej IV Rzeczy

"Zapomnijcie o zniszczonych miastach, ludobójstwie, terrorze, torturach, tysiącach zabitych - wśród których są setki niewinnych dzieci, o zrujnowanych ludzkich losach… i dalej podawajcie rękę Putinowi na różnych szczytach, spotkaniach i negocjacjach. Jeśli świat wybierze haniebny pokój, otrzyma nową wojnę z rosyjską IV Rzeszą" – napisał Daniłow.

Przewodnictwo w ONZ

Z początkiem kwietnia Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ po raz pierwszy od inwazji na Ukrainę, która rozpoczęła się w lutym 2022 roku. W wyniku ataku Moskwa jest izolowana gospodarczo i dyplomatycznie przez większość państw europejskich, ale pozostaje jednym z pięciu stałych członków Rady.

W skład Rady Bezpieczeństwa ONZ wchodzi pięciu członków stałych: Chiny, Francja, Rosja, USA i Wielka Brytania, którym przysługuje prawo weta, oraz 10 członków niestałych, wybieranych na okres dwóch lat. Rada podejmuje uchwały większością dziewięciu głosów spośród 15 członków.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił tę sytuację jako "absurdalną i destruktywną".

Czytaj też:

Daniłow: O szczegółach planowanej operacji wie od trzech do pięciu osób na świecieCzytaj też:

Wyciek tajnych dokumentów. Ukraina zmienia plan kontrofensywyCzytaj też:

Tylko napomknął o ewentualnych pertraktacjach. Błyskawiczna reakcja kancelarii Zełenskiego