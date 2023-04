Atak Ukrainy na Moskwę. Wywiad USA przeanalizował "niewiarygodny scenariusz" wojny

Informuje o tym "The New York Times", powołując się ujawnione dokumenty Pentagonu. Według gazety możliwy ukraiński atak na Moskwę niepokoi administrację prezydenta USA Joe Bidena. Amerykańscy urzędnicy uważają, że może to wywołać ostrą eskalację ze strony Rosji.

Z ujawnionych materiałów wynika, że wywiad USA analizował wiele opcji. Jeden z dokumentów mówi, że uderzenie na Moskwę wywoła masowe protesty w Rosji. W odpowiedzi Putin ogłosi pełną mobilizację w kraju i rozważy użycie taktycznej broni nuklearnej. Jednak obawa przed gniewem społecznym może również skłonić rosyjskiego prezydenta do zakończenia wojny i rozpoczęcia negocjacji.

Obawy władz amerykańskich o realizację negatywnego scenariusza są jednym z powodów, dla których Stany Zjednoczone odmawiają dostarczenia Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu.

"Niewiarygodne scenariusze" wojny. USA o sytuacji na Ukrainie

W dokumencie wymieniono także trzy kolejne "niewiarygodne scenariusze", które rozważa amerykański wywiad: śmierć prezydentów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego oraz zmianę dowództwa armii rosyjskiej.

Gazeta nie podaje jednak analizy służb specjalnych, która mówiłaby o tym, do jakich konsekwencji może doprowadzić realizacja takich scenariuszy. Generalnie wywiad przewiduje, że wojna na Ukrainie będzie się przedłużać.

"The New York Times" pisze, że takie scenariusze są typowym przeglądem, jakie służby wywiadowcze dostarczają amerykańskim politykom i wojsku. Z ich pomocą kierownictwo kraju przewiduje różny rozwój wydarzeń i ich konsekwencje.

Dokument jest oznaczony jako "RELIDO", co oznacza, że można go udostępniać sojusznikom. Jest datowany na 24 lutego 2023 r., co według "NYT" może świadczyć o tym, że analiza została przygotowana na pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji.

Tajne dokumenty Pentagonu w internecie. Wyciek czy ustawka?

W sumie, według różnych doniesień, do sieci wyciekło około 100 stron ściśle tajnych dokumentów. Urzędnicy wywiadu USA uważają, że materiały są generalnie autentyczne, chociaż co najmniej jeden z nich miał poprawione numery. Innego zdania są władze w Kijowie, które uważają, ujawnione dokumenty zostały spreparowane przez wywiad rosyjski.

