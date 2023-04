CNN: Grupa Wagnera chciała kupić broń od państwa NATO

W ostatnich dniach doszło w USA do kolejnego kompromitującego wycieku tajnych danych. Mowa o ponad 100 dokumentach, które zostały opublikowane na Twitterze i w innych serwisach społecznościowych. Wśród nich jest wojskowa mapa Bachmutu, harmonogramy dostaw broni do Kijowa oraz informacje o liczbie jednostek ukraińskich.

Ujawnione w przeciekach treści to m.in. dokumenty z klauzulą "ściśle tajne". Przekaz wynikający z raportów został już podłapany przez rosyjskiego media propagandowe, które szeroko opisują ustalenia mediów i treść dokumentów.

Zaskakujący ruch Grupy Wagnera

CNN dotarła do jednego z amerykańskich dokumentów. Z danych, które wyciekły z Pentagonu ma wynikać, że Grupa Wagnera w imieniu Władimira Putina próbowała kupić broń i sprzęt od jednego z członków NATO. Chodzi o Turcję.

Z akt, do których dotarli dziennikarze, wynika, że ludzie Prigożyna kontaktowali się z przedstawicielami Turcji na początku lutego. Próbowali wówczas pozyskać turecką broń m.in. z Mali (Grupa Wagnera ma tam pewne wpływy), którą następnie można by wykorzystać do walk na Ukrainie.

Z informacji CNN nie wynika jednak, z kim dokładnie kontaktowali się ludzie Prigożyna, ani czy tureckie władze były poinformowane o całym procederze. Nie ma żadnych dowodów, że Turcja sfinalizowała sprzedaż jakiejkolwiek broni.

Tajne dany: NATO na Ukrainie

Do sieci przedostały się tajne dokumenty Pentagonu, z których jeden mówi o personelu wojskowym z Wielkiej Brytanii (50 osób), Łotwy (17 osób), Francji (15 osób), USA (14 osób) i Holandii (1 osoba) na Ukrainie. Co dokładnie robią, nie wiadomo.

Autentyczność dokumentu zdają się potwierdzać Łotwa z USA, które w środę przyznały, że ich żołnierze faktycznie stacjonują na Ukrainie. Zapewniono jednak, że nie biorą bezpośredniego udziału w działaniach wojennych.

Czytaj też:

Wyciek danych USA: Ujawniono wielki problem PutinaCzytaj też:

Szef CIA: Putinowska Rosja strzeliła sobie samobója