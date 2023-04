"Kwestia dla nas fundamentalna". Prezydent zabrał głos po expose Raua

W czwartek Zbigniew Rau przedstawił w Sejmie Informację Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach i kierunkach polskiej polityki zagranicznej. Przemówienie trwało trzy godziny i obejmowało zagadnienia dotyczące relacji Polski z wieloma państwami, a także z organizacjami międzynarodowymi takimi jak NATO i Unia Europejska.

Prezydent Duda podkreślił, że ze względu wojny toczącej się za naszą wschodnią granicą Polska znajduje się w szczególnej sytuacji dlatego polska polityka zagraniczna jest bardzo aktywna. Wyraził w tym kontekście zadowolenie z silnego zaakcentowania przez szefa MSZ sojuszu Polski z USA i obecności w NATO.

Prezydent Duda po expose ministra Raua

– Stany Zjednoczone dzisiaj są tym państwem, które najbardziej wspiera Ukrainę w jej obronie. My jesteśmy w tej awangardzie państw, bo Wielka Brytania i Polska obok Stanów Zjednoczonych to jest to wsparcie najmocniejsze, udzielamy tego wsparcia Ukrainie od samego początku, znakomicie rozumiemy, że Ukraińcy dzisiaj broniąc swojej ojczyzny, broniąc swojej niepodległości, broniąc suwerenności swojego państwa zarazem bronią także i bezpieczeństwa Europy. W istocie toczą wojnę, którą my nazywamy wojną o wolność naszą i waszą – mówił prezydent.

Cel zbrojeń – odstraszanie

Prezydent mówił, że polityka pomagania Ukrainie, ale także wzmacniania obecności USA w Europie, a w szczególności na wschodniej flance NATO, jest polską racją stanu. Duda podkreślił, że Wojsko Polskie jest silnie dozbrajane po to, żeby nikt nie odważył się zaatakować Polski. – Robimy to po to, żeby nasi żołnierze nigdy nie musieli walczyć. Żeby nikomu nie opłacało się nas zaatakować – powiedział prezydent.

– Sojusz z USA jest dla nas kwestią fundamentalną, wszyscy to widzą. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że w ostatnim czasie ta stała obecność USA w postaci już wysuniętego dowództwa V korpusu została oficjalnie uruchomiona w Poznaniu. (...) W ostatnim czasie, w ciągu 12 miesięcy dwie wizyty prezydenta USA w Polsce pokazują, jakie jest dzisiaj znaczenie Polski w naszej części Europy, na wschodniej flance – powiedział prezydent.

Szef MSZ: Imperatywem przetrwanie Rzeczypospolitej w wolności i rozwoju

– Doświadczamy dziś przełomowego momentu w historii Europy. Agresja rosyjska i prowadzona przez Ukrainę wojna obronna są zmaganiem o przyszłość Europy. O normy i wartości wokół których będzie się organizować życie polityczne kontynentu, relacje transatlantyckie, a także będzie się tworzyć nowa architektura polityczna i bezpieczeństwa w Europie – powiedział w trakcie swojego przemówienia w Sejmie prof. Rau.

Minister przypomniał, że Polska jako jedyny członek NATO graniczy zarówno z Ukrainą, jak i z Rosją i Białorusią.

– Najbardziej fundamentalnym imperatywem polskiej polityki jest trwanie i przetrwanie Rzeczypospolitej w wolności i rozwoju. Jest to niezbędny warunek dla pomyślności wszystkich w kraju i zagranicą – powiedział szef MSZ.

