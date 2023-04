Macron: Bycie sojusznikiem nie oznacza bycia wasalem

Podczas swojej wizyty w Holandii prezydent Francji nawiązał tymi słowy do swojej wcześniejszej wypowiedzi, która wywołała falę rozmaitych komentarzy zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych.

Otóż w wywiadzie dla "Politico" prezydent Francji Emmanuel Macron oznajmił, że Europa musi zmniejszyć swoją zależność od Stanów Zjednoczonych i uniknąć wciągnięcia w konfrontację między nimi a Chinami w sprawie Tajwanu. Macron uważa bowiem, że Europa powinna przyjąć koncepcję "strategicznej autonomii" zarówno wobec Stanów Zjednoczonych, jak i wobec Chińskiej Republiki Ludowej.

Macron o Tajwanie

W trakcie wspólnej konferencji prasowej z premierem Holandii Markiem Rutte Macron podtrzymał swoje stanowisko, że Francja popiera zachowanie status quo w kwestii Tajwanu. Jak dodał, Paryż wspiera politykę jednych Chin i poszukiwania pokojowego uregulowania sytuacji".

Podkreślił także, że Francja opowiada się za działaniami na rzecz zapobiegania wzrostowi napięcia na Indo-Pacyfiku i nie potrzebuje brać od nikogo lekcji w tym zakresie.

W wywiadzie dla "Politico" Macron oznajmił, że "wielkim ryzykiem", przed którym stoi Europa niebezpieczeństwo „uwikłana w kryzysy, które nie są nasze”, co uniemożliwia budowanie strategicznej autonomii europejskiej. Stwierdził, że pytanie, na które Europejczycy muszą odpowiedzieć, to czy w interesie Europy leży przyspieszenie kryzysu na Tajwanie, i odpowiedział, że nie jest to w interesie naszego kontynentu. "Paradoksem byłoby, gdybyśmy, pokonani paniką, uwierzyli, że jesteśmy tylko naśladowcami Ameryki" – ocenił.

W ubiegłym tygodniu prezydent Francji wraz z kilkudziesięcioma przedstawicielami francuskiego biznesu odwiedził Chiny. W trakcie spotkania odbył wielogodzinne rozmowy z tamtejszym przywódcą Xi Jinpingiem.

