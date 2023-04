Ławrow nie będzie mógł wylecieć z Moskwy? USA blokują Rosję

– Wokół specjalnego samolotu ministra Ławrowa rozwija się niezrozumiała sytuacja. Władze USA nie wyraziły jeszcze zgody na przylot. Oczekujemy, że Amerykanie szybko wydadzą zgodę na przylot samolotu bez żadnych warunków i ograniczeń – powiedział ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych Anatolij Antonow.

Rosja złożyła wniosek wizowy do ambasady USA w marcu, ale żadne pozwolenie nie zostało jeszcze wydane. Według Antonowa, choć do posiedzenia ONZ zostało już tylko kilka dni, to wciąż nie ma pewności, czy przedstawiciele Moskwy dostaną zielone światło na przylot do Nowego Jorku. Spotkanie odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia.

Dyplomata wezwał USA do "natychmiastowego wydania wiz" delegacji i dziennikarzom z Rosji. – Ich brak jest naruszeniem zobowiązań Stanów Zjednoczonych jako kraju przyjmującego siedzibę ONZ, uniemożliwiając prawidłowe, pełnoprawne funkcjonowanie tej Organizacji – powiedział ambasador.

Rosja objęła przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

1 kwietnia Rosja została przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa ONZ (przewodnictwo zmienia się co miesiąc). Wizyta Ławrowa w Waszyngtonie zaplanowana jest na 24 kwietnia. Rosyjski minister spraw zagranicznych ma również nadzieję spotkać się tam z szefem Departamentu Stanu Anthonym Blinkenem – powiedział stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Wasilij Nebenzia.

25 lutego 2022 r., dzień po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na Siergieja Ławrowa, a także na prezydenta Rosji Władimira Putina. Restrykcje oznaczają zakaz wjazdu do Stanów: Ławrow nie może odwiedzać USA, z wyjątkiem przypadków specjalnie określonych przez władze amerykańskie.

Jednocześnie we wrześniu ub.r. szef rosyjskiego MSZ przybył do Nowego Jorku, by wziąć udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ. Przed tą wizytą też były problemy z wizami dla rosyjskich dyplomatów.

