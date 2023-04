Rosyjski socjolog wskazał, kiedy otoczenie Putina może go obalić

W rozmowie z The New Voice of Ukraine (NV) Eidman powiedział, że samozadowolenie władz rosyjskich już nie działa i że społeczeństwo, a zwłaszcza elity rządzące powoli zaczynają to dostrzegać.

– To stłumione niezadowolenie, które już przebija się w niektórych rozmowach telefonicznych, przerodzi się w konkretne działania, w szczególności fakt, że Putin zostanie naprawdę obalony. Ale stanie się to, kiedy Rosjanie zdadzą sobie sprawę, że to już koniec. A zrozumieją, że to koniec, gdy armia rosyjska ucieknie z okupowanych terytoriów ukraińskich – stwierdził.

Eidman: Porażka będzie upokarzająca

Według niego słabość Rosji na tle ukraińskiej kontrofensywy "będzie fatalna w skutkach dla władzy Putina i jego reżimu". – Kiedy oni (ludność rosyjska i elita rządząca) zrozumieją, że nie widać zwycięstwa, będzie to upokarzająca porażka – powiedział socjolog, który jest autorem książki "System Putina", wydanej w zeszłym roku przez Wydawnictwo Harde.

Jego zdaniem porażką dla Rosji będzie nie tyle zwrócenie Ukraińcom wszystkich okupowanych terenów, włącznie z Krymem, ale nawet wycofanie się na pozycje sprzed 24 lutego 2022 r. Eidman uważa, że reżim Putina nie przetrwa do wyborów w 2024 r. i że głosowanie nie odbędzie się.

Wybory w Rosji. Putin może rządzić do 2036 r.

70-letni Władimir Putin rządzi Rosją nieprzerwanie od 2000 r. Obecnie trwa jego czwarta kadencja prezydencka. Wcześniej dwukrotne był premierem (w latach 1999-2000 i 2008-2012). W 2021 r. roku Putin podpisał ustawę, pozwalającą mu ubiegać się o jeszcze dwie kadencje. Może więc pozostać u władzy nawet do 2036 r.

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania Putina. MTK oskarża go o zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji dzieci i przewożeniu ich z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

PISM: Stabilność reżimu nie jest zagrożona

Według raportu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowego z początku lutego, chociaż rosyjskie wojska poniosły pasmo porażek na Ukrainie, putinowski reżim nie czuje się pokonany, a jego stabilność nie jest zagrożona.

"Dzięki zdolności do kontrolowania sytuacji wewnętrznej rosyjskie władze mogą prowadzić wojnę z Ukrainą przez kolejne lata, aby osiągnąć zakładane cele strategiczne, takie jak podporządkowanie sobie Ukrainy oraz wymuszenie strefy buforowej na obszarze części państw NATO" – uważają eksperci PISM.

