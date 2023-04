Brytyjski wywiad alarmuje: Najemnicy dogadali się z rosyjską armią

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że Rosja ściąga wojska z innych obszarów frontu, żeby przeprowadzić poważny atak na Bachmut, który Moskwa próbuje zdobyć od dziewięciu miesięcy, aby ponownie pobudzić inwazję rozpoczętą ponad rok temu.

W ostatnich tygodniach zachodnia prasa donosiła o konflikcie między rosyjskim ministerstwem obrony (MON) a głównymi siłami najemników Wagnera. Ale wygląda na to, że strony doszły do porozumienia.

"Rosja wznowiła atak na miasto Bachmut w obwodzie donieckim, ponieważ siły rosyjskiego MON i Grupy Wagnera poprawiły współpracę" – poinformowało brytyjskie wojsko w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn wielokrotnie krytykował MON Rosji Siergieja Szojgu za sposób prowadzenia wojny, m.in. za brak wystarczającej ilości amunicji dla swoich najemników. 20 marca Prigożyn napisał list do Szojgu, w którym ostrzegł go przed zbliżającą się kontrofensywą Ukrainy, mającą na celu odcięcie wagnerowców od głównego korpusu wojsk rosyjskich.

Brytyjski wywiad: Problemy Ukraińców w Bachmucie

Według raportu "siły ukraińskie borykają się z poważnymi problemami z zaopatrzeniem, ale dokonały uporządkowanego wycofania się z pozycji, gdzie zostały zmuszone do odwrotu".

Brytyjczycy uważają, że Ukraińcy nadal utrzymują zachodnie dzielnice miasta, ale byli poddawani szczególnie intensywnemu ostrzałowi rosyjskiej artylerii w ciągu ostatnich 48 godzin. Jednostki najemników Wagnera skupiają się teraz na natarciu w centrum Bachmutu, podczas gdy rosyjscy spadochroniarze pomagają im w atakach na flanki miasta.

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) poinformował, powołując się na geolokalizację materiału filmowego, że siły rosyjskie posunęły się poprzedniego dnia dalej na zachód do centrum Bachmutu i poczyniły "marginalne postępy" na południu i południowym zachodzie miasta.

Rosja chce zająć Donbas

Zdobycie Bachmutu byłoby pierwszym znaczącym zwycięstwem Rosji od ośmiu miesięcy. Moskwa twierdzi, że otworzyłoby to drogę do zajęcia większego terytorium we wschodnim regionie Donbasu na Ukrainie, co jest głównym celem wojennym.

Po znaczących przełomach na Ukrainie w drugiej połowie 2022 r., w ciągu ostatnich pięciu miesięcy linia frontu prawie się nie przesunęła, i to pomimo ofensywy rosyjskiej.

Rosja nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz "specjalną operacją wojskową" prowadzoną w celu ochrony ludności rosyjskojęzycznej przed "neonazistowskim rządem" w Kijowie. Moskwa domaga się m.in. "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" Ukrainy, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

