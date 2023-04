Europa traci wiarę w kontrofensywę Ukrainy. Pojawił się drugi scenariusz

Bloomberg pisze, że nastroje wśród zachodnich urzędników są diametralnie inne niż pod koniec 2022 r., kiedy to Ukraina zaskoczyła sojuszników, a także Rosję parą udanych kontrofensyw, w wyniku których duże obszary okupowanych ziem zostały odbite.

To podsyciło nadzieje, że w tym roku siły ukraińskie będą w stanie dokonać kolejnych przełomów, które przechylą bieg wojny na korzyść Ukrainy. Teraz sojusznicy Kijowa powstrzymują swoje oczekiwania i rozważają konieczność przesunięcia intensywnych działań wojennych na 2024 r.

Kontrofensywa. Na co zdecyduje się Ukraina?

Jednocześnie spodziewany jest atak Ukrainy na Melitopol, który będzie miał na celu rozbicie sił rosyjskich, choć niektórzy oficjele europejscy są sceptyczni, czy uda się to osiągnąć w tym roku.

Zamiast tego, bardziej realistycznym scenariuszem ma być postęp o około 30 km, który będzie miał na celu postawienie najpotężniejszej artylerii Ukrainy w zasięgu rosyjskich linii zaopatrzeniowych i przygotowanie gruntu pod głębszą ofensywę w przyszłym roku.

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział 7 kwietnia, że ukraińska kontrofensywa rozpocznie się w najbliższych tygodniach.

– Oczekuje się, że do połowy maja ataki będą przebiegać w wielu kierunkach i obejmą uderzenia dywersyjne – powiedziało Bloombergowi kilku europejskich wojskowych. Według jednego z nich rozpoczęcie kontrofensywy niekoniecznie będzie głównym elementem operacji, ponieważ Rosja się do niej przygotowuje.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal powiedział w tym tygodniu podczas wizyty w Waszyngtonie, że kontrofensywa może rozpocząć się latem, ponieważ od tego zależy dalszy przebieg wojny i że Kijów musi być do niej w 100 proc. przygotowany.

Według przecieków USA też mają wątpliwości

W ujawnionych publicznie dokumentach Pentagonu, datowanych na luty i początek marca, wyrażono wątpliwości co do gotowości Sił Zbrojnych Ukrainy do przeprowadzenia kontrofensywy.

Zdaniem Amerykanów główne problemy Ukraińców to formowanie i szkolenie jednostek do operacji połączonych sił zbrojnych, a także niewystarczająca ilość sprzętu przeciwlotniczego do osłony jednostek frontowych.

Według doniesień CNN po ujawnieniu tajnych amerykańskich danych Ukraina dokonała zmian w swoich planach wojskowych dotyczących kontrofensywy.

