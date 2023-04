Holandia rozszerza eutanazję. "Przejaw sprawiedliwości"

Holandia jest krajem, który ma jedną z najbardziej "liberalnych" polityk dotyczących dostępności eutanazji. Osoby cierpiące na demencję mogą zostać poddane eutanazji bez swojej zgody. Eutanazja obejmuje także dzieci. Teraz proceder zostanie jeszcze bardziej rozszerzony.

Holandia rozszerza eutanazję

Holandia rozszerza bowiem eutanazję dla dzieci cierpiących na nieuleczalne choroby. Do tej pory była ona już legalna dla niemowląt i nieletnich w wieku od 12 do 16 lat za zgodą rodziców. Dla starszych nieletnich zgoda rodziców nie jest wymagana. Wczoraj rząd ogłosił, że odtąd eutanazja będzie dostępna dla wszystkich.

Zdaniem holenderskiego rządu nowe rozporządzenie uzupełnia lukę w przepisach i jest przejawem sprawiedliwości. Zakaz eutanazji dla dzieci poniżej 12 roku życia to zdaniem holenderskich polityków przejaw nierówności.

– Po intensywnych konsultacjach z zainteresowanymi stronami – oświadczył minister zdrowia Ernst Kuipers – osiągnęliśmy rozwiązanie, które pomaga również tym dzieciom, ich rodzicom i lekarzom.

Liczna eutanazji rośnie

Warunkiem dokonania eutanazji jest zdiagnozowanie bardzo poważnej choroby, nieprawidłowości mózgu, serca lub zaburzeń metabolicznych, które powodują ból nie do zniesienia. Zdaniem rządu są to przypadki bardzo rzadkie, od 5 do 10 rocznie.

Krytycy natomiast obawiają się, że eutanazja dziecięca może być nadużywana, czyli stosowana z powodów innych niż medyczne. Holandia, jest pierwszym krajem na świecie, który w 2001 roku zalegalizował wspomagane samobójstwo. Nie jest natomiast pierwszym krajem, który rozszerzył je na nieletnich. Od 2014 r. eutanazja dziecięca jest już dozwolona w sąsiedniej Belgii. W Holandii liczba eutanazji stale rośnie. W ubiegłym roku przeprowadzono ich 8,7 tys.

