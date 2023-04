Putin przyjechał na front. Pierwsza taka wizyta od początku wojny

Najpierw Putin przybył do kwatery głównej grupy wojsk Dniepr, gdzie poprosił dowódcę, generała pułkownika Olega Makarewicza, o przekazanie mu informacji o sytuacji na kierunkach zaporoskim i chersońskim.

Osobno Putin zwrócił się do dowódcy wojsk powietrznodesantowych, generała pułkownika Michaiła Teplińskiego, o wyrażenie opinii. – Wiem, że w imieniu szefa Sztabu Generalnego i ministra obrony dość długo był na froncie i sporządził bardzo szczegółowy raport. Ministerstwo Obrony i Sztab Generalny bardzo to doceniły – powiedział rosyjski przywódca.

Putin na okupowanej Ukrainie

Po wizycie w obwodzie chersońskim Putin przybył do okupowanej części obwodu ługańskiego, gdzie odwiedził kwaterę główną Gwardii Narodowej Wostok. Tam wysłuchał raportu generała pułkownika Aleksandra Łapina i innych oficerów.

Wizyta prezydenta Rosji na froncie była pierwszą od początku wojny. W marcu po raz pierwszy odwiedził Donbas i zatrzymał się w Mariupolu. "Podróże prezydenta Putina do obwodu chersońskiego i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także spotkania w kwaterach głównych w Dnieprze i Wostoku nie były wcześniej przygotowane" – przekazał Kreml w oświadczeniu dla prasy.

Kiedy kontrofensywa Ukrainy? OSW o sytuacji na froncie

Według amerykańskiego wywiadu Ukraina może rozpocząć poważną kontrofensywę 30 kwietnia. Data pojawiła się w tajnych dokumentach Pentagonu, które wyciekły do sieci – napisał amerykański "Newsweek". Do tego czasu Siły Zbrojne Ukrainy będą miały dziewięć brygad o łącznej sile do 40 tys. ludzi, które otrzymają wymaganą ilość zachodniego sprzętu wojskowego. Celem kontrofensywy sił ukraińskich może być przecięcie korytarza lądowego Rosji na Krym i dostęp do Morza Azowskiego.

Ośrodek Studiów Wschodnich podaje, że sytuacja na froncie nie uległa istotnym zmianom, a rozmoknięte pola i drogi gruntowe znacznie ograniczają możliwości prowadzenia przez Rosjan działań zaczepnych poza terenem zurbanizowanym. "Oddziały Grupy Wagnera nieustannie szturmują pozycje ukraińskie w zachodniej części Bachmutu, lecz nie odnoszą znaczących sukcesów" – czytamy w raporcie OSW podsumowującym 417. dzień wojny.

