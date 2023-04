Wojna na Ukrainie. ONZ podała najnowsze dane

Biuro Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka (UNHCHR) podała, że od 24 lutego 2022 r. do 17 kwietnia 2023 r. odnotowało 22 904 ofiary cywilne na Ukrainie, w tym 8 534 zabitych i 14 370 rannych. Dane zostały opublikowane we wtorek, 18 kwietnia 2023 r. w najnowszym raporcie.

Najnowsze dane ONZ

ONZ odnotowała 18 429 ofiar (6 634 zabitych i 11 795 rannych) na terytorium kontrolowanym przez rząd Ukrainy. W obwodach donieckim i ługańskim: 9 494 ofiary (3 950 zabitych i 5 544 rannych). W innych regionach: 8 935 ofiar (2 684 zabitych i 6 251 rannych). Ponadto, odnotowano 4 475 ofiar (1 900 zabitych i 2 575 rannych) na terytorium okupowanym przez Federację Rosyjską, w tym w miejscowościach w obwodach donieckim i ługańskim: 2 988 ofiar (657 zabitych i 2 331 rannych), zaś w miejscowościach w innych regionach: 1 487 ofiar (1 243 zabitych i 244 rannych).

Natomiast od 1 do 17 kwietnia 2023 r. Biuro ONZ odnotował 324 ofiary cywilne na Ukrainie: 85 zabitych (41 mężczyzn, 21 kobiet, dwóch chłopców, jedna dziewczyna, a także 20 dorosłych, których płeć nie jest jeszcze znana); 239 rannych (80 mężczyzn, 54 kobiety, trzech chłopców, dwie dziewczynki, a także 100 dorosłych, których płeć nie jest jeszcze znana).

Co ważne, UNHCHR podkreśla, że rzeczywiste liczby są znacznie wyższe, ponieważ otrzymanie informacji z niektórych miejsc, gdzie toczyły się intensywne działania wojenne, opóźniło się i wiele raportów wciąż czeka na potwierdzenie. Dotyczy to na przykład Mariupola (obwód doniecki) oraz Lisiczańska, Popasnej i Siewierodoniecka (obwód ługański).

Od 2014 r. Misja Obserwacyjna ONZ do spraw Praw Człowieka dokumentuje ofiary cywilne na Ukrainie. W niektórych przypadkach potwierdzenie może zająć trochę czasu. Oznacza to, iż wnioski dotyczące ofiar wśród ludności cywilnej mogą zostać zmienione.

