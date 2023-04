Były kardynał McCarrick stanie przed sądem w Wisconsin

Były arcybiskup Waszyngtonu jest sądzony w Wisconsin za rzekomą napaść w kwietniu 1977 roku – poinformowały 18 kwietnia media USA. Zarzuca mu się czyn nierządny wobec 18-latka podczas kąpieli w Jeziorze Genewskim. Skarżący mężczyzna poinformował również, że miał 11 lat, gdy McCarrick obnażył się przed nim po raz pierwszy. Duchowny często wykorzystywał go seksualnie.

Theodore McCarrick usunięty za stanu duchownego

McCarrick jest również sądzony pod zarzutem napaści seksualnej w Massachusetts. Niegdyś wpływowy kardynał został usunięty ze stanu duchownego przez papieża Franciszka w 2019 roku po tym, gdy kościelne śledztwo potwierdziło stawiane mu zarzuty.

Oczekuje się, że podobnie jak w pierwszej sprawie adwokat byłego kardynała będzie argumentował, że McCarrick nie jest zdolny do stanięcia przed sądem z powodu postępującej demencji. W połowie stycznia jego prawnicy zwrócili się do sądu okręgowego w Dedham w Massachusetts o umorzenie sprawy karnej argumentując, że ich klient znajdował się w stanie "znacznego" pogorszenia stanu psychicznego, co zaświadcza orzeczenie neurologiczne. Prokuratura zapowiedziała, że zleci zbadanie stanu zdrowia 92-latka swoim własnym ekspertom.

Podczas przesłuchania w Dedham we wrześniu 2021 roku McCarrick zaprzeczył zarzutom o seksualne wykorzystywanie w połowie lat 70-tych nieletniej wówczas osoby. W tym czasie był księdzem w Nowym Jorku.

Zarzuty wobec byłego kardynała

Drugi zarzut złożony obecnie w Wisconsin opiera się na przeprowadzonym przez prokuratora generalnego dochodzeniu w pięciu diecezjach katolickich Wisconsin, które rozpoczęło się dwa lata temu – podały władze stanowe. Archidiecezja Milwaukee określiła to działanie jako ukierunkowany antykatolicyzm, natomiast niektórzy prawnicy osób poszkodowanych skrytykowali podejście władz stanu jako niewystarczające.

W ostatnich latach pod adresem McCarricka wysunięto wiele zarzutów dotyczących nadużyć na tle seksualnym. Jednak tylko kilka z nich mogło być ściganych, głównie z powodu przedawnienia. Niektóre dochodzenia są nadal w toku.

Urodzony 7 lipca 1930 r. Theodore Edgar McCarrick, był kardynałem od 21 lutego 2001. Zrzekł się formalnie tej godności 28 lipca 2018 na żądanie Franciszka i tym samym opuścił Kolegium Kardynalskie. W rok później papież przeniósł go do stanu świeckiego.

Czytaj też:

"W imieniu wszystkich biskupów". Episkopat Włoch dziękuje za obronę Jana Pawła IICzytaj też:

Ataki na Jana Pawła II. Polacy nie mają wątpliwości