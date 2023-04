USA ogłosiły nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy

Nowy pakiet pomocy USA obejmuje dodatkową amunicję do systemów HIMARS, pociski artyleryjskie kal. 155 mm i 105 mm, przeciwpancerne pociski kierowane TOW, systemy przeciwpancerne AT-4, miny przeciwpancerne oraz materiały wybuchowe do usuwania przeszkód.

Ponadto pomoc obejmuje ponad 9 mln sztuk amunicji do broni strzeleckiej, cztery pojazdy logistyczne, precyzyjną amunicję lotniczą, sprzęt testujący i diagnostyczny do konserwacji i naprawy pojazdów, sprzęt i części zamienne do ochrony portów oraz inny sprzęt terenowy.

Pakiet pomocy wojskowej jest częścią specjalnego programu, który pozwala prezydentowi USA na transfer broni z amerykańskich zapasów w sytuacjach kryzysowych.

"Stany Zjednoczone będą nadal współpracować ze swoimi sojusznikami i partnerami, aby zapewnić Ukrainie zdolności do zaspokojenia jej bezpośrednich potrzeb na polu bitwy i długoterminowych wymagań dotyczących pomocy w zakresie bezpieczeństwa" – przekazał Pentagon w oświadczeniu.

USA to najważniejszy sojusznik Ukrainy

W sumie od początku rosyjskiej inwazji Stany Zjednoczone zadeklarowały pomoc wojskową dla Ukrainy o wartości ok. 33 mld dolarów. Ostatni pakiet o wartości 2,6 mld dolarów Waszyngton ogłosił na początku kwietnia.

20 lutego, tuż przed pierwszą rocznicą rosyjskiej agresji, do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą przybył prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, aby osobiście okazać wsparcie Ukraińcom. Stamtąd amerykański przywódca udał się do Warszawy na rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą i szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9), czyli państw wschodniej flanki NATO.

Putin wywołał największą wojnę w Europie od 1945 r.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i trwa już ponad 400 dni. Stała się największym konfliktem zbrojnym w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Po nieudanej próbie zdobycia Kijowa na początku wojny, siły rosyjskie skoncentrowały się na przejęciu pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą region nazywany Donbasem. Jego część była już kontrolowana przez wspieranych przez Moskwę separatystów, zanim Władimir Putin rozkazał swoim wojskom zaatakować całą Ukrainę.

