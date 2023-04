"Szef ukraińskich nazistów". Miedwiediew atakuje Zełenskiego

Dmitrij Miedwiediew znany jest z ostrych i kontrowersyjnych wypowiedzi, a w swoich wpisach powiela propagandę Kremla, nazywając władze w Kijowie reżimem nazistowskim. Tym razem były rosyjski prezydent zaatakował Wołodymyra Zełenskiego, nawiązując do artykułu w niemieckim dzienniku "Die Welt".

"Die Welt" o ukraińskiej kontrofensywie

Dziennikarze niemieckiej gazety analizując plany dotyczące ukraińskiej kontrofensywy porównali sytuację na Ukrainię do walk w czasie II wojny światowej. "Die Welt" wspomniał konkretnie o bitwie pod Kurskiem (miała miejsce w lipcu i sierpniu 1943 roku) w której Armia Czerwona pokonała wojska niemieckie.

"Co łączy ofensywę Ukrainy z bitwą pancerną pod Kurskiem? Tematem mediów stała się oczekiwana ofensywa na dużą skalę ze strony Ukrainy. Przygotowując się do tego, wojska rosyjskie mają się okopać. Przypomina to doniosłą taktykę zastosowaną przez Armię Czerwoną wiosną 1943 roku" – napisali dziennikarze "Die Welt".

Odnosząc się do artykułu Miedwiediew nawiązał jednak nie bitwy pod Kurskiem, ale do jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej, toczonej na froncie wschodnim od 23 sierpnia 1942 do 2 lutego 1943 roku, w Stalingradzie.

Miedwiediew o "błędach niemieckiego Führera" i Zełenskim

"Niemieccy dziennikarze z "Die Welt" bezpośrednio wzywają szefa ukraińskich nazistów, aby nie powtarzał błędów niemieckiego Führera, które popełniono pod Stalingradem. Szczerzy ludzie" – skomentował artykuł Miedwiediew.

twitter

"W końcu zdali sobie sprawę, że: ten aktor jest prawdziwym sprawdzonym faszystą, prawdziwym spadkobiercą narodowych socjalistów Niemiec, a klęska jego reżimu będzie taka sama jak w Stalingradzie" – dodał we wpisie polityk.

"Chociaż ten małostkowy banderowiec wcale nie jest feldmarszałkiem Paulusem (niemiecki feldmarszałek Friedrich Paulus - red.)" – podkreślił dalej były prezydent. We wpisie dodał również przerobione zdjęcie Zełenskiego, na którym ukraiński przywódca przypominał Adolfa Hitlera.

Czytaj też:

"Będzie należeć do Polski". Zaskakujące słowa MiedwiediewaCzytaj też:

"Otwarcie wrogi ruch". Zacharowa wydała ostrzeżenie