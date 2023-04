Chiny i Rosja podpisały atomowe porozumienie. "Strategia USA wywraca się do góry nogami"

Jak donosi "The New York Times," rosyjskie przedsiębiorstwo państwowe Rosatom i Chińska Agencja Energii Atomowej podpisały porozumienie o długoterminowej współpracy, na mocy której w ostatnich miesiącach Rosjanie dostarczyli Chińczykom 25 ton wysoko wzbogaconego uranu.

"To porozumienie oznacza, że Rosja i Chiny współpracują teraz w ramach projektu, który pomoże im zmodernizować broń nuklearną i, według Pentagonu, stworzyć arsenały, których łączna wielkość może przewyższyć Stany Zjednoczone" – pisze "NYT".

Chociaż chińskie władze przekonują, że reaktor będzie używany wyłącznie do celów pokojowych, przedstawiciele Departamentu Obrony twierdzą, że będzie on produkował pluton, który jest używany do produkcji broni jądrowej.

Wojna nuklearna. Potrzebna nowa strategia USA?

USA stoją teraz przed dylematem, jak poradzić sobie z trójstronną rywalizacją nuklearną, która wywraca do góry nogami i zmusza do ponownego przemyślenia większość strategii odstraszania, która przez tak długi czas pomagała uniknąć wojny nuklearnej między supermocarstwami.

"Ekspansja Chin w czasie, gdy Rosja rozmieszcza nowe rodzaje broni i grozi użyciem broni nuklearnej na polu bitwy przeciwko Ukrainie, jest tylko najnowszym przykładem tego, co amerykańscy stratedzy postrzegają jako nową, znacznie bardziej złożoną erę w porównaniu do tego, czego Stany Zjednoczone doświadczyły podczas zimnej wojny" – pisze "NYT".

Według gazety Chiny są na dobrej drodze do znacznego rozszerzenia swojego arsenału nuklearnego, podczas gdy Rosja wychodzi z ostatniego ważnego traktatu dotyczącego kontroli zbrojeń (New START - red.). "To zwiastuje nowy świat, w którym Pekin, Moskwa i Waszyngton prawdopodobnie staną się jawnymi potęgami nuklearnymi" – ocenia amerykański dziennik.

