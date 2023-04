Nakaz aresztowania Putina. Kreml przygotowuje nadzwyczajne środki

Pod koniec marca na Kremlu odbyło się spotkanie na temat tego, jak zareagować na nakaz MTK i jakie działania należy podjąć, aby wzmocnić reżim w kraju – powiedział "The Moscow Times" przedstawiciel Kremla i źródło w rosyjskim parlamencie.

Oprócz cywilnych urzędników administracji prezydenckiej w spotkaniu wzięli udział pracownicy departamentu ochrony porządku konstytucyjnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), który został utworzony w celu ochrony reżimu przed wewnętrznymi zagrożeniami politycznymi.



– Ta decyzja (MTK - red.) jest w rzeczywistości wezwaniem do obalenia władzy w Rosji. Ale jednocześnie, z formalnego punktu widzenia, jest to niejako wykonanie decyzji prawnej międzynarodowego organu prawnego – stwierdził deputowany do Dumy Państwowej Jednej Rosji w rozmowie z "The Moscow Times".



Według źródeł na Kremlu część działań podjętych przez rosyjskie władze ma na celu zapewnienie bezprawności decyzji MTK w kraju. – Kto wie, co ten trybunał wymyśli w przyszłości. I tak wszystkie jego decyzje w Rosji zostaną uznane za nielegalne, a omawianie ich będzie zagrożone więzieniem – powiedział rozmówca publikacji.

Inny wysoki urzędnik, który pracuje w jednym z regionów Federacji Rosyjskiej, przekazał "The Moscow Times", że regionalne elity postrzegają decyzję MTK jako "kolejny żart" i "nieadekwatne zachowanie Zachodu".

MTK wydał nakaz aresztowania Putina

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakazy aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. W oświadczeniu trybunału stwierdzono, że oboje mogą odpowiadać za zbrodnię wojenną polegającą na bezprawnej deportacji dzieci i przewożeniu ich z okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej.

– Prawo międzynarodowe zabrania okupantom przemieszczania ludności cywilnej z terytorium, na którym mieszkają, na inne terytoria – powiedział prezes MTK prof. Piotr Hofmański. I dodał, że dzieci korzystają ze szczególnej ochrony na mocy konwencji z Genewy.

Komentując tę decyzję, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zaznaczył, że Moskwa nie uznaje jurysdykcji MTK. Z kolei rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa powiedziała, że decyzje MTK nie mają dla Rosji żadnego znaczenia, a ewentualne nakazy aresztowania są prawnie nieważne.

Decyzja MTK oznacza, że Putin i Lwowa-Biełowa muszą liczyć się z możliwością aresztowania w ponad 120 krajach, które ratyfikowały statut rzymski z 1998 r., czyli traktat ustanawiający Międzynarodowy Trybunał Karny.