USA przygotowują plan na wypadek niepowodzenia kontrofensywy Ukrainy

Jak informuje Politico, powołując się na źródła w Białym Domu, część urzędników administracji Bidena uważa, że Kijów jest gotów dostosować swoje cele do skromniejszych, aby łatwiej było je przedstawić jako zwycięstwo. Tym samym rozwiązanie konfliktu Kijów może przedstawić Ukraińcom w formie "zawieszenia broni", a nie rokowań pokojowych.

Takie podejście pozostawiłoby Ukrainie przestrzeń do pójścia naprzód, aby ostatecznie odzyskać większość terytorium okupowanego przez Rosję – uważają źródła Politico. W tym wariancie możliwe są dodatkowe zachęty dla Kijowa: gwarancje bezpieczeństwa NATO, pomoc gospodarcza UE, a także dodatkowa pomoc wojskowa i wzmocnienie Sił Zbrojnych Ukrainy.

USA szykują plan B

Stany Zjednoczone zaczęły przygotowywać plan awaryjny, gdyż dane wywiadu USA wskazują, że Ukraina nie będzie w stanie wypchnąć dobrze okopanych wojsk rosyjskich z okupowanych ziem. Amerykańscy urzędnicy są sceptyczni również co do zdolności Sił Zbrojnych Ukrainy do przecięcia rosyjskiego mostu lądowego z Krymem.

– Ukraina może poczynić pewne postępy na południu i wschodzie, ale te zdobycze nie dorównają zdobyczom kontrofensywy z zeszłej jesieni – mówią źródła cytowane w publikacji.

Wcześniej Bloomberg informował, powołując się na unijnych urzędników, że Ukraina nie ma jeszcze wystarczającej ilości broni, aby przebić się przez rosyjską obronę na terytoriach okupowanych. "Foreign Policy" podał, powołując się na deputowaną do Rady Najwyższej Oleksandrę Ustinową, że Ukraina odłożyła kontrofensywę na czas nieokreślony z tego samego powodu.

Kontrofensywa Ukrainy. Data rozpoczęcia w przeciekach z Pentagonu

Pod koniec marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że Siły Zbrojne Ukrainy nie rozpoczną kontrofensywy, dopóki państwa zachodnie nie wyślą więcej broni, w tym artylerii, czołgów i wielu wyrzutni rakiet. – Bez tego nie możemy wysłać naszych dzielnych żołnierzy na linię frontu – oświadczył Zełenski.

Z dokumentów, które wyciekły z Pentagonu, wynika, że Departament Obrony USA oszacował potrzeby ukraińskich żołnierzy na 253 czołgi, 381 pojazdów zmechanizowanych, 480 pojazdów zmotoryzowanych, 147 dział artyleryjskich i 571 specjalistycznych pojazdów opancerzonych Humvee. Ujawnione materiały wskazują jako datę rozpoczęcia kontrofensywy 30 kwietnia.

