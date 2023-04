Kiedy i gdzie ruszy kontrofensywa Ukrainy? Nowe, nieoficjalne informacje

Dziennik ustalił, że ukraińskie dowództwo wojskowe nie udostępnia Stanom Zjednoczonym szczegółów ofensywy, ale najprawdopodobniej Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadzą atak wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego, niedaleko zaanektowanego przez Rosję Krymu.

Według źródeł gazety Kijów przygotowuje się do rozpoczęcia kontrofensywy już w przyszłym miesiącu. Do końca kwietnia 12 brygad bojowych Sił Zbrojnych Ukrainy, liczących po około 4. tys. żołnierzy każda, będzie gotowych do ataku – informuje "NYT", powołując się na ujawnione dokumenty Pentagonu. Dziewięć z tych brygad zostanie wyszkolonych i uzbrojonych przez NATO.

Bachmut wyczerpuje żołnierzy i amunicję

W Siłach Zbrojnych Ukrainy brakuje amunicji, ponieważ trwająca od ponad pół roku obrona Bachmuta wyczerpała ich zapasy, a niektóre doświadczone jednostki poniosły znaczne straty. Urzędnicy amerykańscy uważają, że jest mało prawdopodobne, aby ofensywa zmieniła dynamikę wojny na korzyść Ukrainy, choć niektórzy twierdzą, że armia ukraińska, wyposażona w zachodnie czołgi i transportery opancerzone, "może znowu zaskoczyć".

Jeśli tak się nie stanie, poparcie Zachodu dla Ukrainy może osłabnąć, a sojusznicy zintensyfikują presję na Kijów, aby usiadł do stołu negocjacyjnego z Moskwą – mówią źródła "NYT".

Kontrofensywa Ukrainy. USA przygotowują plan na wypadek klęski

Według przecieków zza oceanu administracja prezydenta USA Joe Bidena omawia plan "zawieszenia broni" na wypadek, gdyby ukraińska kontrofensywa nie osiągnęła swoich celów.

Jak informuje Politico, powołując się na źródła w Białym Domu, część urzędników amerykańskiej administracji uważa, że Kijów jest gotów dostosować swoje cele do skromniejszych, aby łatwiej było je przedstawić jako zwycięstwo. Tym samym rozwiązanie konfliktu Kijów może przedstawić Ukraińcom w formie "zawieszenia broni", a nie rokowań pokojowych.

Wcześniej Bloomberg informował, powołując się na unijnych urzędników, że Ukraina nie ma jeszcze wystarczającej ilości broni, aby przebić się przez rosyjską obronę na terytoriach okupowanych. Według agencji ukraińskie dowództwo może podzielić kontrofensywę na dwa etapy: pierwszy atak przeprowadzić latem, a drugi w 2024 r.

Czytaj też:

"Musimy się zemścić za zamordowane dzieci". 40 tys. żołnierzy szkoli się w tajnym miejscu na Ukrainie