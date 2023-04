Słowenia potajemnie dozbroiła Ukrainę. "Prawdopodobnie przez Polskę"

Agencja RBK-Ukraina, powołując się na anonimowe źródła, podaje, że transport sprzętu na Ukrainę został już całkowicie zakończony w tym tygodniu. Operacja trwała kilka miesięcy, ponieważ pojazdy te wymagały konserwacji i przeszkolenia załóg.

Według nieoficjalnych doniesień sprzęt był początkowo dostarczany samolotami do jednego z sąsiednich krajów. Transportery prawdopodobnie zostały przewiezione do jednego z dwóch centrów logistycznych do odbioru pomocy dla Ukrainy w Polsce lub na Słowacji.

Słowenia dysponuje łącznie 85 pojazdami opancerzonymi Valuk. Taki sprzęt wyposażony jest w karabin maszynowy kalibru 12,7 mm lub granatnik automatyczny kalibru 40 mm. Ich nazwa pochodzi od słowiańskiego księcia Valuka.

Ukraina przygotowuje się do kontrofensywy. Kiedy i gdzie uderzy?

Ukraina gromadzi zachodni sprzęt i amunicję do kontrofensywy, od której bardzo wiele zależy. Nieudana i krwawa próba przejęcia terytorium z rąk rosyjskich okupantów mogłaby osłabić optymizm wśród kluczowych zachodnich sojuszników Kijowa i skłonić go do podjęcia negocjacji z Moskwą.

Prezydent Wołodymyr Zełenski stoi na stanowisku, że Ukraina chce odzyskać każdy centymetr swojej ziemi zajętej przez Rosję, która jesienią ubiegłego roku nielegalnie anektowała cztery ukraińskie obwody (doniecki, ługański, zaporoski i chersoński), mimo że nie kontroluje ich wszystkich.

Według ustaleń "The New York Times'a" ukraińskie dowództwo wojskowe nie udostępnia Stanom Zjednoczonym szczegółów ofensywy, ale najprawdopodobniej Siły Zbrojne Ukrainy przeprowadzą atak wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego, niedaleko zaanektowanego przez Rosję Krymu.

Putin wywołał największą wojnę w Europie od 1945 r.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i trwa już ponad 400 dni. Stała się największym konfliktem zbrojnym w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

Po nieudanej próbie zdobycia Kijowa na początku wojny, siły rosyjskie skoncentrowały się na przejęciu pełnej kontroli nad obwodami ługańskim i donieckim, które razem tworzą region nazywany Donbasem. Jego część była już kontrolowana przez wspieranych przez Moskwę separatystów, zanim Władimir Putin rozkazał swoim wojskom zaatakować całą Ukrainę.

