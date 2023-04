Możliwe rozszerzenie BRICS. Dołączyć chce kilkanaście państw

Przedstawiciele państw współtworzących BRICS: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i RPA zjadą do Kapsztadu 2 czerwca. Szczyt potrwa dwa dni. Przedmiotem spotkania ma być zagadnienie rozszerzenia grupy o nowych członków. Informację przekazał w poniedziałek Anil Sooklal, ambasador RPA w BRICS.

Dziewiętnaście nowych państw w BRICS?

– To, co będzie omawiane, to rozszerzenie BRICS i warunki, na jakich to nastąpi – powiedział Sooklal. Jak przekazał "trzynaście krajów formalnie zwróciło się o dołączenie, a kolejne sześć zwróciło się nieformalnie".

Rozmowę o rozszerzeniu miały zainicjować w zeszłym roku Chiny, kiedy sprawowały przewodnictwo w grupie. Pekinowi zależy na zwerbowaniu do bloku państw, które podzielają chińsko-rosyjską wizję nowego ładu światowego, którego elementem ma być m.in. ograniczenie hegemonii USA na arenie międzynarodowej na rzecz świata wielobiegunowego.

"Jako druga największa gospodarka świata próbuje zbudować dyplomatyczną siłę przebicia, aby przeciwdziałać dominacji krajów rozwiniętych w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Proponowane rozszerzenie wywołało obawy wśród innych członków, że ich wpływy zostaną osłabione, zwłaszcza jeśli przyjęci zostaną bliscy sojusznicy Pekinu. Produkt krajowy brutto Chin jest ponad dwukrotnie wyższy niż wszystkich czterech pozostałych członków Brics razem wziętych" – czytamy na tbsnews.net.

Ministrowie spraw zagranicznych z pięciu państw członkowskich BRICS potwierdzili, że wezmą udział w rozmowach w czerwcowych rozmowach w RPA, przekazał Sooklal. Na agendzie spotkania znajdą się również "gorące punkty", w tym konflikt zbrojny w Sudanie.

Kto może dołączyć?

Od momentu powstania BRICS w 2006 roku, grupa przyjęła tylko jednego nowego członka – właśnie RPA. Było to w 2010 roku.

W grupie państw, które zgłosiły chęć akcesu w lutym tego roku, są Arabia Saudyjska i Iran – powiedział Sooklal w lutym.

Inne kraje, które wyraziły zainteresowanie dołączeniem do bloku BRICS się to Argentyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria, Egipt, Bahrajn i Indonezja, wraz z dwoma krajami z Afryki Wschodniej i jednym z Afryki Zachodniej - których polityk nie wymienił.

Czytaj też:

Chiny zacieśniają współpracę z Brazylią w zakresie kluczowej technologiiCzytaj też:

Zełenski zabrał głos po rozmowie z Xi Jinpingiem. Padły mocne słowa