Posąg mężczyzny "karmiącego" piersią eksponatem w dawnym muzeum kobiet

Muzeum w duńskim Aarhus pierwotnie zostało zbudowane w celu uhonorowania kobiet. Z czasem zostało przemianowane na muzeum "integrujące" wszystkie płcie i zaczęły się w nim pojawiać coraz "ciekawe" eksponaty.

Posąg mężczyzny "karmiącego" piersią

Kontrowersje wywołał w tym tygodniu obiekt przedstawiający nagiego mężczyznę "karmiącego" dziecko piersią. Posąg stoi w głównym holu muzeum, jest wysoki na 11 stóp.

Figura została wykonana w 2021 roku i spotkała się z kontrowersjami w całej Danii, jednak teraz wiadomość o ekspozycji dociera do innych krajów i pojawia się w mediach społecznościowych. Posąg wykonał artysta Aske Jonatan Kreilgaard, który dwa lat temu został poproszony o stworzenie rzeźby na cześć Międzynarodowego Dnia Mężczyzn.

By dyskutowano o "męskim macierzyństwie"

Artysta powiedział wówczas w jednym z wywiadów, że męskie cechy posągu są "oparte na skanach 3D" jego ciała, a kobiece piersi "są zeskanowane i wymodelowane po jego dziewczynie."

"Myślę, że jest wielu ojców, którzy idą i są trochę zazdrośni, że nie mogą zapewnić odżywiania swojemu dziecku w taki sam sposób jak matka" – powiedział artysta o motywacji stojącej za jego dziełem. "Ale dla mnie rzeźba jest bardziej symbolem niż bezpośrednim komentarzem", cytuje jego słowa portal LifeSiteNews.

Twórca wyraził nadzieję, że "rzeźba (będzie) wykorzystana w kontekście, w którym dyskutowano by o męskim macierzyństwie." Zapytany o to, jak jego projekt został odebrany przez publiczność, Kreilgaard przyznał, "że jest w nim element prowokacyjny i to mi się podoba." Stwierdził, że "to wspaniałe, jeśli może to trochę łaskotać ludzi", dodając, że z zadowoleniem przyjmuje dyskusję na temat swojej pracy.