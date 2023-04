Nie żyje Jerry Springer

Springer zmarł spokojnie w czwartek w swoim domu w Chicago, przekazał BBC News po kontakcie ze współpracownikami gwiazdy telewizji. W oświadczeniu Jene Galvin, przyjaciółka Springera i rzeczniczka rodziny, określiła go jako "niezastąpionego”.

– Zdolność Jerry'ego do nawiązywania kontaktu z ludźmi była podstawą jego sukcesu we wszystkim, czego próbował, niezależnie od tego, czy była to polityka, transmisje telewizyjne, czy po prostu żarty z ludźmi na ulicy, którzy chcieli zdjęcia lub zamienienia słowa – powiedziała.

– Jest niezastąpiony, a jego strata bardzo boli, ale pamięć o jego intelekcie, sercu i poczuciu humoru będzie żyła – dodała.

Springer urodził się w Highgate w Londynie w 1944 roku w rodzinie żydowskich uchodźców z regionu Niemiec, który jest obecnie częścią Polski.

Przed karierą radiową, która obejmowała role reportera i komentatora politycznego, Springer był burmistrzem Cincinnati i doradcą Roberta F. Kennedy'ego.

Gwiazda telewizji

Kontrowersyjny prezenter był gospodarzem programu "The Jerry Springer Show" przez prawie trzy dekady od 1991 roku.

Początkowo program był zwykłym talk show skupiającym się na kwestiach społecznych i polityce Stanów Zjednoczonych. Jednak po kilku latach, starając się podnieść oglądalność, Springer radykalnie zmienił format programu, koncentrując się na lubieżnych i oburzających treściach.

W większości odcinków goście przychodzili rozmawiać o problemach rodzinnych, demaskować cudzołóstwo i inne wykroczenia. Springer podobno próbował mediować między skonfliktowanymi stronami, ale odcinki programu często kończyły się walkami na pięści, a goście byli powstrzymywani przez ochroniarzy.

Pod koniec lat 90. program osiągnął szczyt oglądalności w Stanach Zjednoczonych, pokonując nawet program Oprah Winfrey. Nadawanie zakończył w 2018 roku.