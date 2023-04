Biden przyłapany ze "ściągą". Na kartce było pytanie reporterki i przygotowana odpowiedź

Podczas środowej konferencji prasowej prezydentów USA i Korei Południowej, reporterzy sfotografowali kartkę, którą miał przy sobie Joe Biden. Na zdjęciach widać nazwisko dziennikarki "Los Angeles Times", jej zdjęcie, pytanie, które zadała mu podczas konferencji oraz odpowiedź na nie. W amerykańskich mediach znów rozgorzała dyskusja o wieku prezydenta kraju.

Gazeta zaprzecza wysłaniu pytań

Po tym, jak zdjęcie trafiło do internetu kierownictwo gazety zaprzeczyło przesłaniu pytań do Białego Domu. Wiceprezes ds. komunikacji w "Los Angeles Times" Hillary Manning przekazała reporterom telewizji Fox News następujące oświadczenie: "Nasza reporterka nie zadała żadnych pytań przed spotkaniem z prezydentem Bidenem. Courtney Subramanian zajmuje się tematami związanymi z Białym Domem w "Los Angeles Times". W związku z tym jest w stałym kontakcie z biurem prasowym Białego Domu, gdy szuka informacji do swojego reportażu. Trzeba by zapytać Biały Dom, kto przygotował dokument dla prezydenta i dlaczego zamieścił to pytanie".

Biały Dom nie odpowiedział na pytanie dziennikarzy Fox News do momentu publikacji artykułu.

"W jaki sposób godzisz swoje krajowe priorytety — takie jak przekształcenie produkcji półprzewodników — z polityką zagraniczną opartą na sojuszach?" – to pytanie było napisane na kartce, którą miał przy sobie Biden podczas konferencji.

Późniejsze pytanie dziennikarki brzmiało następująco: "Twoim głównym priorytetem gospodarczym było podniesienie krajowej produkcji w USA w celu konkurowania z Chinami, ale twoje przepisy przeciwko rozszerzaniu produkcji chipów w Chinach szkodzą południowokoreańskim firmom, które w dużym stopniu polegają na Pekinie. Czy niszczysz kluczowego sojusznika w rywalizacji z Chinami, by przed wyborami wspierać politykę wewnętrzną?".

Dyskusja o "ściądze"

Korespondentka amerykańskiej telewizji CNN w Białym Domu Arlette Saenz i prowadząca "CNN This Morning” Kaitlan Collins zauważyły w czwartek na antenie, że w "LA Times" podano, że dziennikarze nie przesłali pytań do Białego Domu z wyprzedzeniem.

– Często zdarza się, że Biały Dom przygotowuje tego rodzaju materiały informacyjne dla prezydenta. Ale w tym momencie w centrum uwagi jest poziom szczegółowości. Jak zauważyłaś, ta kartka zawierała nazwisko i zdjęcie reportera oraz też możliwe pytanie. Teraz warto zauważyć, że jej pytanie nie było identyczne z tym, które było na tej kartce. A w oświadczeniu gazety czytamy, że nie przesłali żadnych pytań do Białego Domu przed tą konferencją prasową. Ale w przeszłości widzieliśmy prezydenta noszącego przy sobie te kartki ze szczegółami dotyczącymi wydarzeń, miejsc, w których musi się udać, ludzi, z którymi się spotyka – powiedziała Saenz.

Dziennikarka CNN twierdziła również, że Republikanie "zajęli się” incydentem, "próbując podkreślić wiek prezydenta Bidena”. Podczas dyskusji panelowej w "CNN This Morning" na temat wieku Bidena, John Avalon z CNN powiedział, że odpowiedź prezydenta na pytanie o jego wiek podczas konferencji prasowej nie była zbyt "pomysłowa”.

– I to nie pomaga, gdy widzisz, jak dostaje ściągawki na pytania, wywiady i tym podobne rzeczy. To uzasadniony obszar zainteresowania – stwierdził Avalon.

– Masz na myśli to, że na wczorajszej konferencji prasowej trzymał tę kartę, która zasugerowała jedno z pytań, które miał otrzymać od reporterki "LA Times". Gazeta twierdzi, że reporterka nie przedłożyła pytania Białemu Domowi w z góry. Nie wydaje mi się niczym niezwykłym, że Biały Dom przygotowuje materiały informacyjne dla prezydenta – dodała Collins.

