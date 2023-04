Budapeszt: Papież zawierzył Matce Bożej Węgry i Europę

Przed odmówieniem modlitwy Regina Caeli na Placu Lajosa Kossutha w Budapeszcie Franciszek podziękował władzom, Kościołowi i społeczeństwu węgierskiemu za zgotowane przyjęcie i zawierzył kraj, a także całą Europę, w tym „udręczony naród ukraiński i naród rosyjski” opiece Matki Bożej.

Modlitwa papieża

Papież podziękował władzom państwowym, Kościołowi węgierskiemu, „całemu umiłowanemu narodowi węgierskiemu” za przyjęcie i miłość, jakich doświadczył w tych dniach.

Pozdrowił dyplomatów, przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich i religii. – To dobrze, że granice nie stanowią barier, które oddzielają, lecz obszary kontaktu; i że wierzący w Chrystusa stawiają na pierwszym miejscu miłość, która łączy, a nie różnice historyczne, kulturowe i religijne, które dzielą. Łączy nas Ewangelia i powracając do niej, do źródeł, niech droga między chrześcijanami będzie kontynuowana zgodnie z wolą Jezusa, Dobrego Pasterza, który chce nas zjednoczyć w jednej owczarni – powiedział Franciszek.

Zawierzenie Matce Bożej

Następnie zawierzył Matce Bożej - Magna Domina Hungarorum, Królowej i Patronce, wszystkich Węgrów oraz „przyszłość całego kontynentu europejskiego”, a „w szczególny sposób: sprawę pokoju”.

– Święta Dziewico, spójrz na narody, które cierpią najbardziej. Spójrz przede wszystkim na sąsiedni udręczony naród ukraiński i naród rosyjski, poświęcone Tobie. Jesteś Królową Pokoju, zaszczep w sercach ludzi i przywódców narodów pragnienie budowania pokoju, aby dać młodym pokoleniom przyszłość nadziei, a nie wojny; przyszłość pełną kołysek, a nie grobów; świat braci, a nie murów. Prosimy Cię za Kościół w Europie, aby odnalazł siłę w modlitwie, aby odkrył w Tobie na nowo pokorę i posłuszeństwo, żarliwość świadectwa i piękno przepowiadania. Tobie zawierzamy ten Kościół i ten kraj – wezwał Ojciec Święty.

Czytaj też:

Budapeszt: Papież spotkał się z wysokim przedstawicielem rosyjskiego prawosławiaCzytaj też:

Papież na Węgrzech: Powinniśmy marzyć o Kościele zdolnym do dialogu