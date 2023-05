Franciszek o zwrotach eksponatów z Muzeów Watykańskich: Kiedy coś ukradłeś, musisz to oddać

Podczas konferencji prasowej na pokładzie samolotu powracającego z Węgier, papież Franciszek został zapytany o to, czy przewiduje gesty podobne do tego, gdy zwrócił Grecji trzy fragmenty Partenonu, np. wobec kanadyjskich ludów pierwotnych, które, w ramach procesu pojednania i reparacji, proszą o zwrot pewnych przedmiotów, znajdujących się w kolekcji Muzeów Watykańskich.

Papież rozpoczął odpowiedź od przypomnienia, że siódme przykazanie Dekalogu wymaga zwrotu tego, co zostało ukradzione.

– To był właściwy gest, tak należało uczynić – mówił, nawiązując do zwrócenia Grecji trzech fragmentów świątyni Ateny na Akropolu. Zaznaczył, że wobec każdego takiego przypadku należy podjąć odpowiedni proces rozeznawania i potwierdził, że osiągnięto zgodę co do zwrotu eksponatów, należących ludności rdzennej Kanady i proces ten jest w toku.

– Na tyle na ile można takiego gestu dokonać, na ile jest on potrzebny, lepiej go uczynić. Często nie ma takiej możliwości, politycznej, albo realnej. Ale tam, gdzie jest to możliwe, proszę czyńmy to. To dobre dla wszystkich, abyśmy się nie przyzwyczajali, że można sięgać do kieszeni drugiego człowieka – zaapelował na koniec Franciszek.

Papież zawierzył Matce Bożej Węgry i Europę

W niedzielę, przed odmówieniem modlitwy Regina Caeli na Placu Lajosa Kossutha w Budapeszcie Franciszek dziękował władzom państwowym, Kościołowi węgierskiemu, "całemu umiłowanemu narodowi węgierskiemu" za przyjęcie i miłość, jakich doświadczył w tych dniach.

Pozdrowił dyplomatów, przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich i religii. – To dobrze, że granice nie stanowią barier, które oddzielają, lecz obszary kontaktu; i że wierzący w Chrystusa stawiają na pierwszym miejscu miłość, która łączy, a nie różnice historyczne, kulturowe i religijne, które dzielą. Łączy nas Ewangelia i powracając do niej, do źródeł, niech droga między chrześcijanami będzie kontynuowana zgodnie z wolą Jezusa, Dobrego Pasterza, który chce nas zjednoczyć w jednej owczarni – powiedział Franciszek.

Następnie zawierzył Matce Bożej – Magna Domina Hungarorum, Królowej i Patronce, wszystkich Węgrów oraz „przyszłość całego kontynentu europejskiego”, a "w szczególny sposób: sprawę pokoju”.

