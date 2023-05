Sztab Generalny Ukrainy: Norwescy instruktorzy uczą ukraińskich żołnierzy walki w lesie

Na początku 2023 r. norweskie władze państwowe zaoferowały Ukrainie specjalistyczne szkolenia dla żołnierzy.

Na terytorium Wielkiej Brytanii instruktorzy Norweskiej Gwardii Narodowej zaczęli szkolić ukraińskich wojskowych prowadzenia działań wojskowych w lesie. Pod kierownictwem instruktorów Sił Zbrojnych Królestwa Norwegii nowi rekruci ukraińscy mają być lepiej przygotowani do warunków bojowych – poinformował Sztab Generalny Ukrainy. "Szkolenie to umożliwi opanowanie umiejętności bojowych, zwiększenie bezpieczeństwa i siły działań Sił Zbrojnych Ukrainy, dzięki czemu żołnierze mogą zdobyć wiedzę taktyczną niezbędną do obrony Ukrainy" – podano w komunikacie, umieszczonym na Facebooku.

facebook

Co ważne, wojskowym Norweskiej Gwardii Narodowej towarzyszą zespoły szkoleniowe z krajów sojuszniczych w ramach programu bojowego, prowadzonego przez Zjednoczone Królestwo.

Współpraca z Ukrainą

28 kwietnia w Odessie odbyła się wspólna odprawa ministrów spraw zagranicznych krajów nordyckich i bałtyckich. Uczestniczyli w niej szefowie resortów z Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii, Estonii, Litwy i Łotwy.

Po spotkaniu szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował, że dwa kolejne kraje postanowiły poprzeć przystąpienie Ukrainy do NATO. Nie wyjaśnił jednak, o które państwa chodzi.

Według ukraińskiego polityka, podczas piątkowych rozmów dyplomatycznych w Odessie przedstawiciele rządu w Kijowie przekonali dwa kraje, które wcześniej były bardziej powściągliwe, a teraz zdecydowały się poprzeć decyzję szczytu NATO w Wilnie, co uczyni krok naprzód w kierunku członkostwa Ukrainy w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Przypomnijmy, że spotkanie szefów państw i rządów NATO odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca bieżącego roku.

Czytaj też:

USA zakazały Ukrainie ataku na Moskwę? Doradca Zełenskiego odpowiadaCzytaj też:

Prigożyn: Po upadku Bachmutu droga na Warszawę będzie otwarta