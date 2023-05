Putin zaproszony na szczyt. "W formule zdalnej, a nie osobiście"

Przedstawiciele państw współtworzących BRICS: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki (RPA) zjadą do Kapsztadu 2 czerwca tego roku. Szczyt potrwa dwa dni. Przedmiotem spotkania ma być zagadnienie rozszerzenia grupy o nowych członków.

Rozmowę o rozszerzeniu miały zainicjować w zeszłym roku Chiny, kiedy sprawowały przewodnictwo w grupie. Pekinowi zależy na zwerbowaniu do bloku państw, które podzielają chińsko-rosyjską wizję nowego ładu światowego, którego elementem ma być m.in. ograniczenie hegemonii USA na arenie międzynarodowej na rzecz świata wielobiegunowego.

Putin na szczycie w formule zdalnej

"RPA zaprosi Putina do udziału w szczycie w formule zdalnej, a nie osobiście, po tym, jak zasięgnęła porady prawnej w sprawie swoich zobowiązań do aresztowania rosyjskiego przywódcy, który został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny o zbrodnie wojenne" – relacjonuje brytyjski tygodnik "The Sunday Times", cytowany w poniedziałek przez portal rp.pl.

Przypomnijmy, że Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakazy aresztowania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina i rosyjskiej rzecznik praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, która ma nadzorować przymusowe deportacje ukraińskich dzieci do Rosji.

Decyzja oznacza, że Putin i Lwowa-Biełowa mogą być aresztowani w krajach, które ratyfikowały Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego z 17 lipca 1998 r.

Kto może dołączyć do BRICS?

Od momentu powstania BRICS w 2006 r. grupa przyjęła tylko jednego nowego członka – RPA (było to w roku 2010).

W grupie państw, które zgłosiły chęć akcesu do BRICS są Arabia Saudyjska i Iran.

Inne kraje, które wyraziły zainteresowanie dołączeniem do bloku, to Argentyna, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Algieria, Egipt, Bahrajn oraz Indonezja.

