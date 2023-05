"Dopełnienie członkostwa w NATO". Finlandia prowadzi ważne rozmowy

O sprawie informuje fiński dziennik "Helsingin Sanomat", powołując się na uczestnika negocjacji, wiceszefa departamentu politycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Finlandii Mikaela Antella.

Na podstawie zawartych już między Helsinkami a Waszyngtonem porozumień, strony powinny w krótkim czasie sporządzić umowę o współpracy obronnej. Finlandia jest przekonana, że porozumienie to "uzupełni członkostwo w NATO”.

Rosyjskie zagrożenie

Jak zauważył Antella, "ewentualne wczesne rozmieszczenie sprzętu obronnego” pomoże wzmocnić potencjał odstraszania, a także obronę samej Finlandii. Potencjalne użycie siły zbrojnej przez Rosję jest głównym zagrożeniem napędzającym te negocjacje.

– Najważniejsze jest to, aby umowa zapewniała niezakłóconą współpracę z USA we wszystkich sytuacjach bezpieczeństwa, a także w jak najkrótszym czasie – powiedział Antell.

Negocjacje między USA a Finlandią w sprawie warunków współpracy obronnej mają potrwać do 2024 roku. Następnie projekt umowy zostanie rozpatrzony przez fiński parlament. Obecnie wiadomo tylko, że USA mogą otrzymać pozwolenie na założenie na terytorium Finlandii "stref wojskowych i garnizonów”, ale w rozmowie z gazetą Antell nie wspomniał o niczym konkretnym – ostateczne obiekty nie zostały jeszcze omówione.

– Za wcześnie na spekulacje na ten temat, ale teoretycznie może to być np. baza do obsługi myśliwców F-35. W praktyce wszyscy razem uważamy to za konieczne – dodał Antell.

Finlandia w NATO

Po prawie rocznym negocjacjach, na początku kwietnia Finlandia oficjalnie została nowym członkiem NATO. Niemal do samego końca decyzja ta była blokowana przez Węgry i Turcję. Ostatecznie jednak Budapeszt i Ankara zmieniły swoje stanowisko.

Kreml negatywnie zareagował na przystąpienie Finów do NATO. Moskwa obiecała podjąć środki odwetowa, ponieważ uważa to za zaostrzenie sytuacji.

