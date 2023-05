Ukraina chce przystąpić do NATO. "Decyzja zależy od czterech krajów"

Zapytany w ukraińskiej telewizji, od kogo i od czego zależy członkostwo Ukrainy w NATO, Kułeba odpowiedział, że "od około czterech krajów członkowskich Sojuszu, a jeden z nich jest bardzo duży i ważny w NATO".

Dodał, że jeden z czterech krajów już "zaczął się wahać" w sprawie przyjęcia Kijowa do paktu. Jak stwierdził, obecna sytuacja bardzo przypomina mu ubiegły rok, kiedy Ukraina walczyła o status państwa kandydującego do Unii Europejskiej.

– Tydzień przed podjęciem tej decyzji przywódcy krajów europejskich powiedzieli nam, że to się nigdy nie wydarzy. Teraz tak samo jest z NATO, ale z czasem rozwiążemy ten problem – oświadczył.

Kijów liczy na przełom w Wilnie

Spotkanie szefów państw i rządów NATO odbędzie się w Wilnie w dniach 11-12 lipca 2023 r. Władze w Kijowie liczą, że zapadną wówczas konkretne decyzje w sprawie przyjęcia Ukrainy do Sojuszu.

W kwietniu prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina przygotowuje się do szczytu NATO w Wilnie i oczekuje politycznego zaproszenia do Sojuszu. Natomiast Kułeba uważa, że NATO powinno podjąć decyzję polityczną, która albo określi harmonogram akcesji Ukrainy bezpośrednio na szczycie w Wilnie, albo zobowiąże je do przedstawienia go do końca 2023 r.

Kto nie chce Ukrainy w NATO?

Na początku kwietnia "Financial Times", powołują się na cztery źródła dyplomatyczne, napisał, że Stany Zjednoczone, Niemcy i Węgry sprzeciwiają się zamiarom innych państw NATO, by na szczycie w Wilnie zaproponować Ukrainie "mapę drogową" członkostwa w Sojuszu.

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez rosyjskiego perzydenta Władimira Putina wojna trwa już ponad rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

