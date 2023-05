Niemiecki sprzęt wojskowy utknął w błocie na Ukrainie

Jak informuje "The New York Times", dostarczone Kijowowi niemieckie haubice samobieżne Panzerhaubitze 2000 okazały się gorzej przystosowane do ukraińskiego błota niż sowieckie systemy artyleryjskie Pion, które miały je zastąpić.

W materiale odnotowano, że w zeszłym tygodniu podjęto decyzję o wycofaniu z pola walki wszystkich niemieckich dział samobieżnych ze względu na brak możliwości samodzielnego opuszczenia terenu w przypadku rosyjskiego ostrzału.

Cytowany przez "NYT" ukraiński porucznik skarżył się, że jedną z haubic trzeba było holować, gdy ugrzęzła w błocie. – Dopóki pogoda się nie poprawi, nie będzie kontrofensywy. Pojazdy utkną, a co zrobimy, jak zacznie się ostrzał? – zastanawia się żołnierz.

Według publikacji Ukraińcy muszą bardzo uważać na czułą elektronikę, która zawodzi, gdy jest wystawiona na działanie wilgoci lub brudu. Wchodząc do pojazdu, żołnierze są zmuszeni zmienić buty. Narzekają też na trudności w utrzymaniu sprzętu. – Jeśli wystrzelisz dwa pełne zapasy amunicji, musisz poświęcić jeden dzień na konserwację – powiedział jeden z nich.

Kontrofensywa. Kiedy i gdzie uderzą Ukraińcy?

Ukraina gromadzi zachodni sprzęt i amunicję do kontrofensywy, od której bardzo wiele zależy. Nieudana i krwawa próba przejęcia terytorium z rąk rosyjskich okupantów mogłaby osłabić optymizm wśród kluczowych zachodnich sojuszników Kijowa i skłonić go do podjęcia negocjacji z Moskwą.

Według ustaleń "The New York Timesa" w ramach kontrofensywy Siły Zbrojne Ukrainy prawdopodobnie przeprowadzą atak wzdłuż wybrzeża Morza Azowskiego, niedaleko zaanektowanego przez Rosję Krymu. Operacja ma ruszyć w maju.

Prezydent Wołodymyr Zełenski stoi na stanowisku, że Ukraina chce odzyskać każdy centymetr swojej ziemi zajętej przez Rosję, która jesienią ubiegłego roku nielegalnie anektowała cztery ukraińskie obwody (doniecki, ługański, zaporoski i chersoński), mimo że nie kontroluje ich wszystkich.

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się 24 lutego 2022 r. i trwa już ponad 400 dni. Stała się największym konfliktem zbrojnym w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i upadku hitlerowskich Niemiec w 1945 r.

