Ukraina: Rosjanie zniszczyli jedyny działający w Chersoniu hipermarket

Rosja w listopadzie 2022 roku została zmuszona do wycofania swoich sił z Chersonia. Teraz byli okupanci co pewien czas ostrzeliwują położone na terenie miasta cele cywilne.

Chersoń ostrzelany

Miasto Chersoń na południu Ukrainy zostało ponownie zaatakowane z powietrza. W środę około godziny 11 rosyjska armia ostrzelała jedyny supermarket w mieście.

Według informacji przekazanych przez ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, trzy osoby zostały zabite, a pięć rannych, w tym pracownicy i klienci sklepu. Ostateczna liczba ofiar nie jest jeszcze znana.

Ihor Kłymenko, szef ukraińskiego MSW, poinformował, że służby operacyjne są na miejscu i udzielają pomocy poszkodowanym.

Odwrót Rosjan

Przypomnijmy, że w październiku w wyniku tzw. referendum, według władz Rosji Chersoń został anektowany do Federacji Rosyjskiej. Oznacza to, że rosyjskie wojska ostrzeliwują miasto, które według Moskwy należy do Rosji.

Przed odzyskaniem miasta, siły ukraińskie przez wiele tygodni ostrzeliwały rosyjskie zaplecze na tyłach Chersonia. Analitycy w Polsce zastanawiali się, czy nastąpi zmasowane uderzenie jednostek Ukrainy, a Rosjanie zdecydują się na walki miejskie. Pojawił się nawet w tym kontekście termin "małego Stalingradu".

Ostatecznie 9 listopada Rosja ogłosiła wycofanie wojsk z miasta na lewy brzeg Dniepru. Rozkaz wydał rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu po konsultacji z dowódcą wojsk rosyjskich na Ukrainie, generałem Siergiejem Surowikinem. Dwa dni później, 11 listopada, do miasta wkroczyły siły ukraińskie.

Rosjanie zdobyli Chersoń na początku marca, w pierwszych dniach po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Było to jedyne miasto obwodowe zajęte przez wojska rosyjskie od początku wojny.

