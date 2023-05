Zełenski zaskoczył. Kolejna niespodziewana wizyta zagraniczna

Kancelaria fińskiego prezydenta przekazała w komunikacie prasowym, że Zełenski przybył do Helsinek na "oficjalne rozmowy”, które obejmą m.in. temat dalszej fińskiej pomocy dla Ukrainy. W oświadczeniu podano również, że w stolicy Finlandii odbędzie się szczyt nordycko-ukraiński z udziałem premierów Szwecji, Norwegii, Finlandii, Danii i Islandii.

Zełenski w Finlandii

Na szczycie, jak powiedział Niinisto, „przedyskutowana zostanie sytuacja rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainie, ciągłe wsparcie krajów nordyckich dla Ukrainy, rozwój stosunków Ukrainy z UE i NATO oraz inicjatywa Ukrainy na rzecz sprawiedliwego pokoju”.

Rzecznik prasowy Zełenskiego Siergiej Nikoforow potwierdził na Facebooku, że prezydent udaje się w środę do Finlandii.

Ukraina w NATO

W kwietniu prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina przygotowuje się do szczytu NATO w Wilnie i oczekuje politycznego zaproszenia do Sojuszu. Natomiast minister spraw zagranicznych kraju Dmytro Kułeba uważa, że NATO powinno podjąć decyzję polityczną, która albo określi harmonogram akcesji Ukrainy bezpośrednio na szczycie w Wilnie, albo zobowiąże je do przedstawienia go do końca 2023 r.

Na początku kwietnia "Financial Times", powołują się na cztery źródła dyplomatyczne, napisał, że Stany Zjednoczone, Niemcy i Węgry sprzeciwiają się zamiarom innych państw NATO, by na szczycie w Wilnie zaproponować Ukrainie "mapę drogową" członkostwa w Sojuszu.

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez rosyjskiego prezydenta Władimira Putina wojna trwa już ponad rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

