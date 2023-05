Opóźnienia dostaw amerykańskich F-16 na Tajwan. Kiedy myśliwce trafią na wyspę?

Jak mówił minister obrony Tajwanu Chiu Kuo-Cheng, dostawa 66 zaawansowanych nowych myśliwców F-16V ze Stanów Zjednoczonych została opóźniona z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw, a ministerstwo pracuje nad zminimalizowaniem szkód i "nadrobieniem braków".

Tajwan największą siłą w Azji?

W 2019 roku USA zatwierdziły sprzedaż Tajwańczykom myśliwców F-16 firmy Lockheed Martin Corp (LMT.C) o wartości 8 miliardów dolarów, dzięki czemu flota F-16 na wyspie liczyłaby ponad 200 samolotów. Tym samym Tajwan stałby się największą siłą w Azji. Wzmocnienie obronności wyspy jest szczególnie ważne w obliczu nasilającego się zagrożenia ze strony Chin, które twierdzą, że Tajwan jest częścią ich państwa.

Na Tajwanie przerabia się 141 myśliwców F-16A/B na samoloty typu F-16V. Rząd wyspy zamówił również 66 nowych F-16V, które mają nowoczesną awionikę, uzbrojenie i systemy radarowe, aby lepiej stawić czoła chińskim siłom powietrznym, w tym "niewidzialnym" myśliwcom J-20.

F-16 dotrą na wyspę w 2024 r.

Ministerstwo poinformowało, że pierwszy z nowych F-16V miał zostać dostarczony w czwartym kwartale tego roku, ale zostało to opóźnione do trzeciego kwartału przyszłego roku z powodu zakłóceń w łańcuchu dostaw związanych z pandemią. Rozmawiając z dziennikarzami w parlamencie Chiu powiedział, że Tajwan zwrócił się do Stanów Zjednoczonych o "nadrobienie braków", w tym o priorytetowe traktowanie dostaw części zamiennych dla istniejącej floty.

– Wykorzystywanych jest wiele kanałów i minimalizujemy szkody wynikające z opóźnień – powiedział. Dodał, że nadal spodziewają się, iż pełne zamówienie zostanie dostarczone przed 2026 r. Chiu oznajmił, że aby rozwiązać powstały problem ministerstwo korzysta z kanałów dyplomatycznych, takich jak ambasada USA w Tajpej.

Rząd Tajwanu od zeszłego roku skarżył się na opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni – takiej jak pociski przeciwlotnicze Stinger – ponieważ producenci kierują dostawy na Ukrainę walczącą z inwazją sił rosyjskich. Decyzję w sprawie dostaw podejmują amerykańscy politycy. W zeszłym miesiącu podczas swojej wizyty w Tajpej przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów USA Michael McCaul powiedział, że robi wszystko, co możliwe, aby przyspieszyć dostawy broni.

