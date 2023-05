Nowe przepisy antyterrorystyczne w Szwecji. Dzięki nim Turcja zgodzi się na przyjęcie tego kraju do NATO?

Posłowie w Szwecji przyjęli w środę ustawę, która zaostrza krajowe przepisy antyterrorystyczne. Ten krok ma pomóc przekonać Turcję do zatwierdzenia wniosku Szwedów o przystąpienie do NATO.

Antyterrorystyczne prawo od 1 czerwca

Nowa legislacja przewiduje karę do czterech lat więzienia dla osób skazanych za udział w organizacji ekstremistycznej w sposób, który ma na celu promowanie, wzmacnianie lub wspieranie takiej grupy. Jednak kara może zostać podwyższona do ośmiu lat, gdy przestępstwo zostanie uznane za poważne.

Po zmianie ustawa przewiduje wobec osoby zidentyfikowanej jako przywódca organizacji terrorystycznej karę dożywotniego pozbawienia wolności, co w Szwecji oznacza zazwyczaj minimum 20-25 lat. Nowelizacja, która została przyjęta stosunkiem głosów 268 do 34 przy nieobecności 47 posłów, zakazała finansowania, rekrutacji lub publicznego zachęcania do popierania organizacji terrorystycznych, a także podróżowania za granicę z zamiarem dołączenia do takiej grupy. Zmiany mają wejść w życie 1 czerwca.

Co Turcja zarzuca Szwecji

Turcja oskarżyła Szwecję o niepodejmowanie konkretnych kroków w celu rozprawienia się z grupami, które rząd w Ankarze określa jako organizacje terrorystyczne lub uważa za zagrożenia egzystencjalne. Dotyczy to również grup kurdyjskich. Szwedzki centroprawicowy rząd przyjął ostrzejsze stanowisko nie tylko wobec zdelegalizowanej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu (PKK), ale także wobec syryjsko-kurdyjskiej milicji YPG i jej politycznego odłamu PYD. Turecki rząd uważa YPG za syryjskie ramię PKK, które od dziesięcioleci prowadzi rebelię w Turcji.

Szwedzki minister spraw zagranicznych Tobias Billström powiedział, że między PKK a YPG/PYD istnieją bliskie powiązania, dlatego jego kraj "trzyma dystans" od ugrupowań syryjskich, aby nie zaszkodzić stosunkom z Turcją. Szwecja i Finlandia wspólnie złożyły wniosek o członkostwo w NATO w maju 2022 r.

W kwietniu Finlandia została 31 członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Przyjęciu Szwecji do sojuszu sprzeciwiają się natomiast Turcja i Węgry. By kraj został przyjęty do NATO wymagana jest zgoda wszystkich państw członkowskich.

